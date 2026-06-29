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  4. Verlegung des City-Rings: Kein U-Turn am Neckartor

Straßenverkehr in Stuttgart Verlegung des City-Rings: Kein U-Turn am Neckartor

Straßenverkehr in Stuttgart: Verlegung des City-Rings: Kein U-Turn am Neckartor
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Die Kreuzung am Neckartor müsste sich für eine Verlegung des City-Rings massiv verändern. Bislang können Autofahrer aus Richtung Innenstadt nicht nach links zur Wolframstraße abbiegen. Foto: StZN/Sebastian Steegmüller

Nach der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 soll der Arnulf-Klett-Platz autofrei werden. Am Neckartor sollte dafür ein Wender entstehen – darauf will die Stadt nun offenbar verzichten.

Reporter: Alexander Müller (ale)

Mit Stuttgart 21 – wenn der Tiefbahnhof denn einmal in Betrieb geht – soll in der Landeshauptstadt nicht nur der Bahn- sondern auch der Autoverkehr neu geregelt werden. Ziel ist es, weitere Teile der Innenstadt autofrei zu machen. Im Blickpunkt steht der Arnulf-Klett-Platz zwischen Hauptbahnhof und der Königstraße. Dafür muss der sogenannte City-Ring, bestehend aus den Bundesstraßen, die den Verkehr rund um den Innenstadtkern herumführen, in nordöstliche Richtung erweitert werden. Harsche Kritik gab es vor allem für die geplanten Umbau der Kreuzung am Neckartor. Nun bessert die Stadtverwaltung offenbar nach.

 

Seit Ende der 1970er Jahre ist der innerste Kern der Stuttgarter Innenstadt mit Wegfall der Umwandlung der Königstraße in eine Fußgängerzone weitestgehend autofrei. Dieser Bereich soll nun erweitert werden – und zwar rund um den Hauptbahnhof und das Europaviertel. Statt wie heute über den Arnulf-Klett-Platz und die Schillerstraße soll der Verkehr bereits am Neckartor von der Cannstatter Straße (B14) hinter dem Einkaufszentrum Milaneo den Talkessel queren. Voraussetzung dafür ist, den Engpass unter den Bahnbrücken in der Wolframstraße zu beseitigen und die Kreuzung am Neckartor grundlegend umzubauen.

Stadt denkt um: Kein Wender auf der B14

Vor allem der Knotenpunkt aus Cannstatter Straße, Heilmannstraße und Wolframstraße muss aufgrund der zu erwartenden Mehrbelastung massiv umgestaltet werden. Ein zentraler Punkt ist die Schaffung einer Linksabbiegemöglichkeit von der Straße Am Neckartor in die Cannstatter Straße Richtung Wolframstraße. Aufgrund des akuten Platzmangels und um nicht massiv in den Schlossgarten eingreifen zu müssen, sollte dies bislang in zwei Schritten erfolgen.

Als Interimslösung sollten die Autos aus Richtung Innenstadt erst nach dem Passieren der Einmündung der Heilmannstraße über den zweispurigen U-Turn nach links abbiegen, um in die Cannstatter Straße zu gelangen, welche dort den Mittleren vom Unteren Schlossgarten trennt. Dafür müsste die bisherige Tankstelle weichen. Dafür hagelte es von allen Seiten Kritik. Bei der Vorstellung der Pläne im Oktober vergangenen Jahres im Gemeinderat war der geplante U-Turn für viele Stadträte nicht mehr „als eine Krücke“. „Auch alle betroffenen Bezirksbeiräte haben sich vehement dagegen ausgesprochen“, weiß Armin Serwani, der Bezirksvorsteher von Stuttgart-Ost.

So hätte die Interimslösung mit Wender ausgesehen. Doch dies ist nun offenbar vom Tisch. Foto: Stadt Stuttgart

Nun hat offenbar ein Umdenken bei der Stadt stattgefunden. Denn in der vergangenen Sitzung des Bezirksbeirats Ost machte Mehmet Birinci vom Amt für Stadtplanung und Wohnen auf Nachfrage deutlich, dass „der U-Turn am Neckartor entfällt“. Denkbar ist somit, dass sofort der angestrebte Endzustand der Kreuzung hergestellt wird. Dabei soll auf der Straße Am Neckartor eine Linksabbiegespur in die Cannstatter Straße und in Richtung der dann abgerissenen Eisenbahnbrücken entstehen. Anstelle des nicht mehr notwendigen Wenders soll eine Baumreihe entstehen, welche die zwei Fahrspuren der B14 in jeder Richtung voneinander trennt.

Der bisher von der Stadt geplante Endzustand der Kreuzung am Neckartor. Foto: Stadt Stuttgart/Yann Lange

Doch sicher ist das nicht. Die Stadt untersuche „derzeit vier, fünf mögliche Varianten“, sagte Birinci. Abhängig ist eine mögliche Lösung immer von der Verkehrsmenge, die dort täglich fließt. Im Zuge der anstehenden Sanierung des Nesenbachkanals unter der Cannstatter Straße und dem damit verbundenen Lkw-Verbot würden dauerhaft Verkehrszählungen stattfinden. „Dieser hat in den vergangenen Jahren nicht zugenommen“, sagt Birinci.

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Nicht zuletzt aufgrund des enormen Aufwands ist eine zeitnahe Realisierung nicht zu erwarten. Derzeit geht man bei der Stadtverwaltung davon aus, dass eine Verlegung des City-Rings frühestens Ende der 2030er Jahre erfolgen könnte. Es wäre das nächste Jahrhundertprojekt nach Stuttgart 21.

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