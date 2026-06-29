Mit Stuttgart 21 – wenn der Tiefbahnhof denn einmal in Betrieb geht – soll in der Landeshauptstadt nicht nur der Bahn- sondern auch der Autoverkehr neu geregelt werden. Ziel ist es, weitere Teile der Innenstadt autofrei zu machen. Im Blickpunkt steht der Arnulf-Klett-Platz zwischen Hauptbahnhof und der Königstraße. Dafür muss der sogenannte City-Ring, bestehend aus den Bundesstraßen, die den Verkehr rund um den Innenstadtkern herumführen, in nordöstliche Richtung erweitert werden. Harsche Kritik gab es vor allem für die geplanten Umbau der Kreuzung am Neckartor. Nun bessert die Stadtverwaltung offenbar nach.