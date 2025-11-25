Strategiedialog der Landesregierung Kretschmann fordert „Airbus-Projekte“ fürs Auto
Kanzler Merz und EU-Kommissar Séjourné kommen zum Strategiedialog Automobilwirtschaft BW. Hat das von Ministerpräsident Kretschmann forcierte Format eine Zukunft?
Der Besuch wirft ein besonderes Schlaglicht auf die neunte Auflage des Strategiedialogs Automobilwirtschaft BW. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat für diesen Mittwochnachmittag sowohl Kanzler Friedrich Merz als auch den EU-Kommissar für Industriestrategie sowie Kommissions-Vizepräsidenten, Stéphane Séjourné, auf die Stuttgarter Messe eingeladen. Schöne Bilder zu erzeugen, ist sonst weniger das Anliegen des Strategiedialogs – gewöhnlich geht es eher unspektakulär zu.