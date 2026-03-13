Streit über Wahlkampf im Südwesten CDU mischte bei Schmutzkampagnen oft kräftig mit
Nach dem mit harten Bandagen geführten Landtagswahlkampf ist die Atmosphäre vergiftet. Doch Negativ-Kampagnen gab es schon öfter in Baden-Württemberg.
Das berühmte Rehaugen-Video mit Manuel Hagels als sexistisch kritisiertem Bericht von einem Schulbesuch in einer überwiegend mit Mädchen besetzten Klasse hat dem CDU-Spitzenmann ordentlich die Schlussphase des Landtagswahlkampfs verhagelt. War es eine Schmutzkampagne oder hat die CDU inzwischen selbst zur Schmutzkampagnen-Kampagne übergeleitet, wie manche meinen? Die Antwort fällt wohl je nach politischer Orientierung des Betrachters unterschiedlich aus.