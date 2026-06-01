Streit um Netzausbau Kabelindustrie läuft Sturm gegen Rückkehr der Strommasten
Die Bundesregierung will neue Stromautobahnen künftig als Freileitungen statt als Erdkabel bauen. Die Kabelindustrie und Bauwirtschaft laufen Sturm gegen die Pläne.
Die Bundesregierung will neue Stromautobahnen künftig als Freileitungen statt als Erdkabel bauen. Die Kabelindustrie und Bauwirtschaft laufen Sturm gegen die Pläne.
In der Debatte um die Zukunft der deutschen Stromautobahnen verschärft sich der Ton. Nachdem TransnetBW-Chef Werner Götz im Gespräch mit unserer Zeitung für einen konsequenten Umstieg von Erdkabeln auf Freileitungen warb und vor einem „Horrorszenario“ bei Mischlösungen warnte, widerspricht nun die Kabelindustrie vehement. Eine neue Studie liefert der Branche Argumente – und zeichnet ein völlig anderes Bild von Kosten und Zeitaufwand.