Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer kennt das AfD-Programm wohl besser als die AfD selbst. Trotzdem sind nicht alle überzeugt, dass er die Partei entzaubern kann.
Die AfD wird entzaubert – und muss auch noch dafür zahlen. So in etwa lautet der Plan des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer (parteilos) für die am Freitag geplante Podiumsdiskussion in der Tübinger Hermann-Hepper-Halle mit ihm und dem AfD-Landeschef Markus Frohnmaier. Die Partei zu ignorieren, das habe nichts gebracht. Im Gegenteil: sie sei immer weiter gewachsen. Zehn Millionen Menschen hätten ihr bei der Bundestagswahl zuletzt ihre Stimme gegeben, inzwischen liege die Partei in den Umfragen auf Platz eins. „Die bisherige Strategie ist komplett ins Leere gelaufen“, lautet Palmers Analyse.