Streitgespräch Palmer-Frohnmaier: Zwischen Krawall und Diskussion: Was sind die Lehren für die Zukunft?

Es gibt Bilder, die in Erinnerung bleiben, und die immer wieder aus den Archiven hervorgeholt werden. Das von Tübingens OB Boris Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier ist so eines. Palmer schüttelt Frohnmaier nach dem Rededuell am Freitagabend die Hand, hat seinen Kopf dabei leicht geneigt und die Augen halb geschlossen. Es wirkt, als wolle da jemand seine Aufwartung machen. Wer dabei gewesen ist an diesem Abend in der Herrman- Hepper-Halle, der weiß, wie falsch dieser Eindruck ist. Boris Palmer hat nichts unversucht gelassen, um zu zeigen, wie wenig Sympathien er für die AfD hat. Der ein oder andere AfD-Politiker hatte im Vorfeld noch gemutmaßt, dass man beim Thema Migration ja gar nicht so weit auseinander liege. Davon war im Streitgespräch nicht viel zu spüren.

Plan B bleibt in der Schublade Die Befürchtung, falsche Bilder könnten hängen bleiben, das Unbehagen, die AfD könne die Bühne für sich nutzen, das waren die Gründe die rund 1000 Demonstranten vor und rund 100 in die Halle getrieben haben. Deren lautstarke Störaktionen schienen die Veranstaltung erst zu kippen. Plan B hätte vorgesehen, dass die Diskutanten in einem Nebenraum aufeinandertreffen, ohne Publikum, ohne Presse, nur mit Live-Stream. Mit Müh und Not und Polizeieinsatz wurde das abgewendet. Aber dass nach ziemlich genau zwei Stunden eine Redezeit von 29 Minuten für Markus Frohnmaier und 23 Minuten für Boris Palmer auf den Stoppuhren stand, das zeigt, dass die Unterbrechungen viel von der Zeit gestohlen haben, die für Sinnvolles hätte verwendet werden können.

Demonstranten im Saal stören lautstark und verstecken ihr Gesicht. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Es wird bis zur Landtagswahl am 8. März noch viele Veranstaltungen geben, bei denen sich Politiker auf der Bühne gegenübersitzen. Eine Erkenntnis des Tübinger Abends: „Ein Faktencheck könnte hilfreich sein“, sagt der Hohenheimer Kommunikationsforscher Frank Brettschneider, der das Duell im Livestream verfolgt hat. Wobei das mit dem Fakten checken auch nicht immer so einfach ist wie es klingt.

Als es auf der Bühne um das Thema Meinungsfreiheit geht, verweist Markus Frohnmaier auf den Fall einer 16-Jährigen in Mecklenburg Vorpommern. Das Mädchen hat im März vergangenen Jahres von der Polizei in der Schule Besuch erhalten, weil sie ein Schlumpf-Video gepostet hatte. Das blieb in der Halle erst einmal so stehen. In den so genannten sozialen Medien sind noch während der Veranstaltung die ersten Vorwürfe der Geschichtsverfälschung aufgetaucht. Nicht das Video, sondern rechte Äußerungen seien wohl der Grund für den Einsatz gewesen. Das habe die Polizei klargestellt. Dieses Polizeizitat lässt sich tatsächlich finden, zu Ende ist die Geschichte damit aber nicht. Weniger berichtet worden ist, dass in diesem Juli das Verwaltungsgericht Greifswald eben diesen Polizeieinsatz für rechtswidrig erklärt hat. Ob damit das letzte Wort gesprochen ist, das steht aber auch noch nicht fest.

Grenzen der Meinungsfreiheit

Klarer war da schon die erste Attacke, die Boris Palmer in Richtung AfD geritten hat. Er wolle wissen, wo für Markus Frohnmaier die Grenzen der Meinungsfreiheit bestehen, sagt Palmer, und liest dem Landeschef ein paar Zitate von AfD-Mitgliedern vor. „Das Pack erschießen oder zurück nach Afrika prügeln“ ist dabei eher noch eines der milderen. „Ist das Meinungsfreiheit oder Rassismus“, will Palmer von Frohnmaier wissen, und ob dieser sich davon distanzieren könne. Eine Steilvorlage. „Wenn solche Dinge in meinem Landesverband geäußert werden, dann werden solche Leute aus der Partei geworfen“, sagt Frohnmaier. Palmer kündigt an, die AfD künftig an diesen Worten zu messen zu wollen.

Es ist, nachdem ein Großteil der Störenfriede den Saal freiwillig oder mit polizeilicher Unterstützung verlassen hat, eine zum Teil recht muntere Diskussion, die ihren inhaltlichen Höhepunkt zweifellos beim Thema Migration und innere Sicherheit hat. Insgesamt 16 867 Ausländer gebe es in Tübingen, sagt Boris Palmer – und will von Markus Frohnmaier wissen, wen genau dieser denn zurückschicken möchte. Die mit einer Aufenthaltsgestattung? Die mit einer Duldung? Die mit anerkanntem Schutzgrund oder die mit Aufenthaltstitel? „Wer sich ohne Rechtsgrund hier aufhält, muss zurückgeführt werden“, antwortet Frohnmaier. Gegen Menschen, die zum Arbeiten kommen, ihre Steuern zahlen und sich integrieren, habe die AfD nichts. Eine Antwort, die Palmer wohl erwartet hat. Das seien dann 201 von 16 867 sagt der Oberbürgermeister, aber alle 16 867 hätten Angst, weil die AfD immer den Begriff Remigration verwende. „Wenn man den Begriff erklären muss, dann muss man darüber nachdenken, ob dieser Begriff was bringt“ macht Frohnmaier Absetzbewegungen vom Unwort des Jahres 2023, das in seiner Partei sehr gerne genutzt wird.

Zuschauerfragen mit Geschmäckle

Eine weitere Anregung aus diesem Abend: Zuschauerfragen können die Menschen einbinden, müssen aber nicht dazu beitragen, der Veranstaltung Schwung zu verleihen. „Das waren vorbereitete Statements. Die haben überhaupt nicht zum Erkenntnisgewinn beigetragen“, kritisiert Frank Brettschneider im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass unter den Fragestellern auch Frohnmaiers Stellvertreter, der Ludwigsburger Bundestagsabgeordnete Martin Hess zum Zuge kam, widerspricht dieser Ansicht sicher nicht. Alle zwei Minuten gebe es in Deutschland ein Gewaltdelikt, erklärt Hess, alle 18 Minuten gebe es ein Angriff mit einem Messer.

Diese Zahlen lassen sich aus der Polizeilichen Kriminalstatistik herauslesen. Die Zuhörer bekamen auf diesem Gebiet noch mehr Statistik geboten. Frohnmaier führt Fälle aus der jüngeren Vergangenheit auf, bei denen Täter mit Migrationshintergrund Gewalt verübt haben. Er sieht einen „unmittelbaren Zusammenhang mit der Merkel-Politik.“ Boris Palmer kontert: Dass Syrer in der Kriminalstatistik überrepräsentiert seien, das stimme, dass der Eindruck erweckt werde, Deutschland sei nicht mehr sicher, stimme nicht. „Im Vergleich mit dem Jahr 2000 gibt es weniger Kriminalität“. Man müsse Statistik schon lesen können, kontert Frohnmaier. Die Gesamtzahl der Fälle sei doch deswegen zurück gegangen, weil die Grünen den Cannabis-Konsum legalisiert hätten. Palmer hält erneut dagegen: seit dem Jahr 2000 sei die deutsche Bevölkerung gewachsen, die Anzahl der Tötungsdelikte aber massiv zurück gegangen. Für jede dieser Behauptungen lassen sich die jeweiligen Belege finden.

Boris Palmer versucht den Blick auf Tübingen zu lenken, Markus Frohnmaier auf das große Ganze. Das ist beim Thema Klimapolitik ebenso wie beim Wohnungsbau. Für die Bereiche Wirtschaft sowie Demokratie und Rechtsstaat geht dann die Zeit aus. Auch das ist eine Erkenntnis für künftige Veranstaltungen: nicht ganz so viele Themen, konzentrierteres und vertieftes Bearbeiten weniger Bereiche, das könnte nützlich sein.