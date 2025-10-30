Durch eine Bezuschussung der Bundesregierung sinken 2026 die Strompreise. Unsere Rechenbeispiele zeigen, wie viel Haushalte im Schnitt sparen können.
30.10.2025 - 07:08 Uhr
Die Bundesregierung will 2026 Verbraucher und Unternehmen spürbar bei den Stromkosten entlasten. Dafür stellt der Bund 6,5 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds bereit, um die Übertragungsnetzentgelte zu senken. Laut Berechnungen des Vergleichsportals Verivox sinken dadurch die Stromrechnungen der Haushalte im kommenden Jahr um durchschnittlich rund vier Prozent.