Zuletzt gehörte der 21-Jährige nicht mehr zum Spieltagskader des Bundesligisten. Nun äußert sich der Trainer Sebastian Hoeneß über die Gründe.
18.04.2026 - 10:00 Uhr
Badredine Bouanani hat zuletzt gut trainiert. Sagt Chefcoach Sebastian Hoeneß. Der Offensivspieler dribbelt dann elegant an den Verteidigern vorbei und sucht in den Übungseinheiten den Abschluss mit dem linken Fuß. Das sind seine Stärken. Dennoch kann es für den talentierten Algerier wieder so kommen wie in den Vorwochen. Da hat er nicht zum Spieltagskader des VfB Stuttgart gehört. Auch für diesen Sonntag (17.30 Uhr) wird es eng, wenn der Fußball-Bundesligist in München beim FC Bayern antritt.