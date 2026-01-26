Er hat sieben Millionen Euro an Ablöse gekostet, doch bisher ist der Wintertransfer des VfB kaum in Erscheinung getreten. Wir erklären, wie es in Gladbach gelaufen ist.
26.01.2026 - 11:05 Uhr
Die Reise ins Rheinland ist Jeremy Arévalo mit angetreten. Doch im Borussia-Park tauchte der Wintertransfer des VfB Stuttgart dann nicht im Spieltagskader auf. Dem 20-Jährigen blieb beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach nur die undankbare Zuschauerrolle. Nicht einmal auf der Ersatzbank war Platz für den Angreifer. Das hatte mit einer anderen Personalie des Fußball-Bundesligisten zu tun.