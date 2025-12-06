Stuttgart 21 Bahn-Chefin Palla kommt zur Krisensitzung nach Stuttgart
Nach der erneuten Terminverschiebung von Stuttgart 21 treffen sich Bahn, Land, Stadt und Region am 15. Dezember zu einer Krisensitzung unter Leitung von DB-Chefin Evelyn Palla.
Der sogenannte Lenkungskreis, das Spitzengremium von Stuttgart 21, bei dem Vertreter von Bahn, Land, Stadt und Region aufeinandertreffen, kommt am 15. Dezember zu einer Sondersitzung zusammen. Besonders harmonisch dürfte es dabei nicht zugehen: Beim Land, bei der Stadt und der Region ist die Verärgerung groß.