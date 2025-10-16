Im historischen Gebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs gehen die Rohbauarbeiten dem Ende entgegen. Die Bahn feiert Richtfest – draußen will Nopper das Umfeld verschönern.
16.10.2025 - 18:15 Uhr
Mit einigem Aufwand hat die Deutsche Bahn Richtfest bei der Sanierung und dem Umbau des historischen Gebäudes des Stuttgarter Hauptbahnhofs gefeiert. Und weil die Arbeiten am Dach nur einen verschwindend geringen Teil des Großprojekts ausmachen, hat sie die Feier konsequenterweise ins Innere der Bahnhofshalle verlegt. Der Stimmung vor Ort tat das aber keinen Abbruch.