Stuttgart 21 Bahnprojekt auf den Fildern vor dem Bundesverwaltungsgericht
Der Pfaffensteigtunnel beschäftigt das Bundesverwaltungsgericht. Die klagende Schutzgemeinschaft Filder fühlt sich vom Info-Angebot der Bahn ausgeschlossen.
Der Pfaffensteigtunnel beschäftigt das Bundesverwaltungsgericht. Die klagende Schutzgemeinschaft Filder fühlt sich vom Info-Angebot der Bahn ausgeschlossen.
Die Schutzgemeinschaft Filder hat vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegen die Baugenehmigung für den Pfaffensteigtunnel geklagt. Beim obersten deutschen Verwaltungsgericht bestätigt man den Eingang der Klage (Az.: BVerwG 7 A 5.26). Wann sich der siebte Senat mit der Sache beschäftigen wird, ist nach Auskunft einer Gerichtssprecherin noch nicht absehbar.