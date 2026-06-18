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  4. Bahnprojekt auf den Fildern vor dem Bundesverwaltungsgericht

Stuttgart 21 Bahnprojekt auf den Fildern vor dem Bundesverwaltungsgericht

Stuttgart 21: Bahnprojekt auf den Fildern vor dem Bundesverwaltungsgericht
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Die Baustelle des Pfaffensteigtunnels bei Plieningen: gegen die Baugenehmigung ist eine Klage beim Bundesverwaltungsgericht anhängig. Foto: Christian Milankovic

Der Pfaffensteigtunnel beschäftigt das Bundesverwaltungsgericht. Die klagende Schutzgemeinschaft Filder fühlt sich vom Info-Angebot der Bahn ausgeschlossen.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Die Schutzgemeinschaft Filder hat vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegen die Baugenehmigung für den Pfaffensteigtunnel geklagt. Beim obersten deutschen Verwaltungsgericht bestätigt man den Eingang der Klage (Az.: BVerwG 7 A 5.26). Wann sich der siebte Senat mit der Sache beschäftigen wird, ist nach Auskunft einer Gerichtssprecherin noch nicht absehbar.

 

Die Umweltvereinigung hatte den Gang nach Leipzig im Februar angekündigt. Die Schutzgemeinschaft bemängelt unter anderem das aus ihrer Sicht schlechte Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen, das eine Förderung durch den Bund eigentlich verbieten würde. Berlin hatte die Finanzierung im vergangenen Jahr in den Haushalt aufgenommen, die Baugenehmigung – der sogenannte Planfeststellungsbeschluss – liegt seit Anfang des Jahres vor.

Im Februar hatte die Bahn mit vorbereitenden Arbeiten auf einer landwirtschaftlichen Fläche bei Plieningen begonnen. Die Fertigstellung war ursprünglich für Dezember 2032 vorgesehen, verzögert sich aber nach Informationen unserer Redaktion um mindestens ein Jahr. Der in den ursprünglichen Plänen für Stuttgart 21 nicht vorgesehene Tunnel soll den Anschluss der Gäubahn an den Flughafenbahnhof sicherstellen und ersetzt eine alte Planung, die wegen der vorgesehenen Mitnutzung der S-Bahngleise auf den Fildern durch Züge des Fern- und Regionalverkehrs in der Kritik gestanden war.

Die Grafik zeigt den Verlauf des im Bau befindlichen Pfaffensteigtunnel der Bahn auf den Fildern. Foto: Yann Lange

Die Klage in Leipzig hat nun auch ganz konkrete Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen dem Bauherrn und der Schutzgemeinschaft. Die Deutsche Bahn hat im Mai ein Info-Büro eingerichtet, in dem sich Betroffene nach Anmeldung einmal in der Woche über das Vorhaben und den Fortschritt beim Tunnelbau informieren können. Davon wollte auch Steffen Siegel Gebrauch machen. Doch der Vorsitzende der klagenden Schutzgemeinschaft bekam zwar zunächst eine Zu- und aber postwendend auch wieder eine Absage. „Ich bin zutiefst empört“, sagt er. Auch ein Besuch in Begleitung eines Nachbarn, bei dessen Gespräch im Info-Büro er nur zuhören haben wollen, brachte keinen Erfolg.

Pfaffensteigtunnel: Streit um Termine im Info-Büro

Die mit dem Bau betraute Projektgesellschaft bestätigt den Vorgang. Das Info-Büro solle „insbesondere das individuelle Informationsbedürfnis von möglicherweise betroffenen Anwohnern bedienen“, sagt ein Projektsprecher. Die Schutzgemeinschaft habe aber bereits im Zuge des Planfeststellungsverfahrens „ausführlich Stellung genommen“. Nun habe sie Klage erhoben und im weiteren Verfahren „umfassende Akteneinsicht“ erhalten. Den Hinweis auf das Genehmigungsverfahren lässt Siegel nicht gelten. Man habe „auf unsere fundierten Einsprüche keinerlei Rückmeldung“ erhalten.

Die Deutsche Bahn sieht das anders und verweist auf das schwebende Verfahren. „Außerhalb gerichtlicher Verfahren sprechen wir zudem mit Klageparteien grundsätzlich nicht über den Gegenstand von Klagen. Dafür bitten wir um Verständnis.“

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