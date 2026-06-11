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  4. Bremst Stuttgart 21 den S-Bahnausbau auf den Fildern?

Stuttgart 21 Bremst Stuttgart 21 den S-Bahnausbau auf den Fildern?

Stuttgart 21: Bremst Stuttgart 21 den S-Bahnausbau auf den Fildern?
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Im vergangenen Jahr verschafften sich die Regionalräte einen Eindruck vom Stand der Arbeiten an der S-Bahnstrecke nach Neuhausen auf den Fildern. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eigentlich soll die S-Bahnverlängerung bis Neuhausen auf den Fildern Ende 2028 in Betrieb gehen. Doch die Stuttgart-21-Verzögerung stellt diesen Zeitplan in Frage.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Gerät der Zeitplan für die S-Bahnverlängerung von Filderstadt-Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern (beides Landkreis Esslingen) ein weiteres Mal ins Wanken? Diese Befürchtung geht unter den für die S-Bahn zuständigen Regionalräten um. Die hätten am Mittwoch eigentlich über das ohnehin nicht einfache Inbetriebnahme-Prozedere reden sollen, kamen dann aber wegen der Verschiebung von Stuttgart 21 mit Blick auf die S-Bahnverlängerung sehr ins Grübeln.

 

Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Bei dem Bau der rund 3,9 Kilometer langen Strecke, die weitestgehend der historischen Trasse der Filderbahn folgt, entstehen zwar zwei neue Bahnhöfe, Tunnel, Tröge und Brücken - aber keine Signale. Stattdessen sollen die Züge vom digitalen European Train Control System (ETCS) sicher ans Ziel gelotst werden. Im Zuge des Pilotprojekts Digitaler Knoten Stuttgart (DKS), das noch auf Stuttgart 21 draufgesattelt wurde, sollen in einem ersten Schritt 125 Kilometer S-Bahn-Strecke ohne herkömmliche Signale auskommen.

CDU-Regionalrat Elmar Steinbacher war es, der am Mittwoch im Verkehrsausschuss der Region die Frage stellte, ob sich denn die nun durchgesickerte Verschiebung von Stuttgart 21 nicht auch auf das S-Bahnprojekt auf den Fildern auswirke. Nach Stand der Dinge rangiert die Inbetriebnahme der neuen S-Bahnstrecke in der Innenstadt nebst neuer Sicherungstechnik beim Eröffnungsprozess von Stuttgart 21 nicht ganz vorne. Nach Informationen unserer Redaktion soll das erst im Sommer 2032 stattfinden.

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Die S-Bahnerweiterung auf den Fildern, die auf die neue Technik angewiesen ist, soll aber – ebenfalls nach mehreren Verschiebungen – zum Fahrplanwechsel im Dezember 2028 bereits in Betrieb gehen. Da die Verbandsspitze um den Vorsitzenden Rainer Wieland und den Direktor Alexander Lahl sich – zumindest in öffentlicher Sitzung – nicht zu den im Raum stehenden Verschiebungen bei Stuttgart 21 äußern wollte, blieb es an den Regionalräten, Befürchtungen über Auswirkungen auf das Filder-S-Bahn-Projekt zu äußern.

Jetzt müssen alle Fakten auf den Tisch, die die Umrüstung des Bahnknotens auf ETCS betreffen.

Michael Lateier Bündnis 90/Die Grünen, Sprecher im Verkehrsausschuss

„Insbesondere die DB Infrago ist dann immer ganz vorne dabei, wenn es darum geht, die Dinge noch komplizierter und vor allem teurer zu machen. Deshalb müssen jetzt alle Fakten auf den Tisch, die die Umrüstung des Bahnknotens auf ETCS betreffen“, sagte Thomas Leipnitz (SPD). Michael Lateier (Grüne) räsonierte darüber, ob es nicht an der Zeit sei, die S-Bahninfrastruktur aus der Verantwortung Infrago herauszulösen. Seine Fraktion forderte im Nachgang zur Sitzung „dass die Einführung des neuen digitalen Zugleitsystems ETCS bei der S-Bahn vorgezogen wird“.

DB-Netztochter die kalte Schulter gezeigt

Die Region hatte schon beim S-Bahn-Erweiterungsprojekt auf den Fildern der DB-Netztochter die kalte Schulter gezeigt, und die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) mit dem Bau der neuen Strecke bis Neuhausen auf den Fildern betraut. Das geschah auch nach den Erfahrungen, die der Regionalverband beim Ausbau der Rankbachbahn zwischen Renningen und Böblingen für den Betrieb der S 60 mit der DB gemacht hatte. Das Projekt verzögerte und verteuerte sich mehrfach. Ob das nun für den Neuhausen-Ast unter der Regie der SSB anders gelaufen sei, gelte es nach Abschluss kritisch zu hinterfragen, sagte Steinbacher.

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