Stuttgart 21 Bremst Stuttgart 21 den S-Bahnausbau auf den Fildern?
Eigentlich soll die S-Bahnverlängerung bis Neuhausen auf den Fildern Ende 2028 in Betrieb gehen. Doch die Stuttgart-21-Verzögerung stellt diesen Zeitplan in Frage.
Eigentlich soll die S-Bahnverlängerung bis Neuhausen auf den Fildern Ende 2028 in Betrieb gehen. Doch die Stuttgart-21-Verzögerung stellt diesen Zeitplan in Frage.
Gerät der Zeitplan für die S-Bahnverlängerung von Filderstadt-Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern (beides Landkreis Esslingen) ein weiteres Mal ins Wanken? Diese Befürchtung geht unter den für die S-Bahn zuständigen Regionalräten um. Die hätten am Mittwoch eigentlich über das ohnehin nicht einfache Inbetriebnahme-Prozedere reden sollen, kamen dann aber wegen der Verschiebung von Stuttgart 21 mit Blick auf die S-Bahnverlängerung sehr ins Grübeln.