 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Deutsche Bahn gibt Kampf um S-21-Milliarden auf

Stuttgart 21 Deutsche Bahn gibt Kampf um S-21-Milliarden auf

Stuttgart 21: Deutsche Bahn gibt Kampf um S-21-Milliarden auf
1
Noch eine große Baustelle, später aber mal eine Grünanlage: auf dem Dach des neuen Stuttgarter Bahnhofs soll Gras wachsen. Im Finanzministerium gibt es Bedenken, ob das auch glückt. Foto: IMAGO/imagebroker

Die Bahn akzeptiert das Urteil zu Stuttgart 21 und muss die Mehrkosten allein tragen. Das wurde beim S-21-Lenkungskreis bekannt, der sich auch Fragen der Dachbegrünung zuwendete.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

In etwas mehr als einem Jahr sollen erste Teile von Stuttgart 21 in Betrieb gehen – wenn der aktuelle Zeitplan der Bahn Bestand haben sollte. Am Freitag trafen sich Vertreter von Bahn, Land, Region und Stadt, um beim sogenannten Lenkungskreis den Stand des Projekts zu erörtern. Quintessenz der Zusammenkunft: die Bahn gibt den Kampf um die S-21-Milliarden auf – und die Staatssekretärin im Finanzministerium hat Bedenken wegen des künftigen Rasens auf dem Bahnhofsdach.

 

Es war an Olaf Drescher, Chef der Stuttgart-21-Projektgesellschaft, nach der Sitzung vor den Medien einen Knopf an einen jahrelangen Rechtsstreit zu machen. Die Bahn habe das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg akzeptiert, wonach keine Berufung gegen das Urteil im Streit um die Mehrkosten bei Stuttgart 21 möglich ist. Damit ist klar: Die Deutsche Bahn muss die Finanzierungslücke aus eigener Kraft schließen, die sich derzeit auf rund sieben Milliarden Euro beläuft.

Vorsichtige Zuversicht beim Zeitplan

Die neu entstandene Harmonie an der Finanzierungsfront hat sich auch in der Lenkungskreissitzung fortgesetzt. „Es gab keine großen Konfliktthemen“, sagt Verkehrsminster Winfried Hermann. Die näher rückenden Eröffnungsschritte hätten die Diskussion geprägt. Er halte es für „plausibel, dass die Bahn den Terminplan einhält“. Man befinde sich auf der Zielgeraden eines langen Rennens, „aber auch da kann man noch stolpern“, sagte er und mahnte dazu, nicht im Bemühen nachzulassen, wirklich in einem ersten Schritt im Dezember 2026 den Durchgangsbahnhof und den Fernbahnhof am Flughafen zu eröffnen.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgart 21: Bahnhofs-Richtfest: OB Nopper will Arnulf-Klett-Platz „wachküssen“

Stuttgart 21 Bahnhofs-Richtfest: OB Nopper will Arnulf-Klett-Platz „wachküssen“

Im historischen Gebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs gehen die Rohbauarbeiten dem Ende entgegen. Die Bahn feiert Richtfest – draußen will Nopper das Umfeld verschönern.

Bis Mitte 2027 sollen noch Teile des Kopfbahnhofs betrieben werden. Nach Einschätzung des Landes wird in dieser Zeit noch ein Drittel des Regionalverkehrs dort halten. An anderer Stelle werde dann aber bereits der Rückbau der oberirdischen Gleise laufen. „Damit will die Bahn im Bereich des Abstellbahnhofs am Rosenstein Anfang 2027 beginnen“, sagte Stuttgarts OB Frank Nopper.

Land fordert mehr Fernverkehr zum Flughafem

Beim neuen Stopp auf den Fildern, direkt am Flughafen und an der Landesmesse gelegen, sieht Hermann die Bahn in der Pflicht. Es sei nicht nachvollziehbar, dass dort nur alle zwei Stunden ein ICE halten solle. „Der Stundentakt muss kommen. Der Bedarf dafür ist da“, sagte der Minister. Unterstützung bekam er von Regionalpräsident Rainer Wieland. Die angestrebte Verkehrsdrehscheibe am Flughafen benötige auch eine adäquate Bedienung durch den Fernverkehr.

Landesverkehrsminister Hermann fordert mehr Züge des Fernverkehrs zum Flughafenbahnhof. Foto: Christian Milankovic

Von Mai an soll ein umfangreiches Testprogramm abgespult werden. „Wir werden dann regelmäßig Testfahrten mit verschiedenen Fahrzeugen machen“, kündigte Olaf Drescher an. Ziel sei es, dass rund 70 Prozent des Fahrzeugparks einmal auf der neuen Infrastruktur unterwegs gewesen ist. Flankiert werde das von intensiven Schulungen fürs Personal.

Hält die Dachbegrünung?

Wie unstrittig die Zusammenkunft des S-21-Spitzengremiums verlaufen ist, zeigt die erschöpfende Behandlung eines Themenkomplexes, der bisher noch unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung rangierte. Das Finanzministerium als Hausherr des Schlossgartens, vertreten durch die Staatssekretärin Gisela Splett, thematisierte die geplante Begrünung des Bahnhofsdachs. Die Geoökologin Splett von den Grünen verwies auf Bedenken des dem Ministerium unterstellten Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg, wonach die Dicke der geplanten Humusschicht auf dem Bahnhofsdach zu knapp bemessen sein könnte. Olaf Drescher versicherte, man arbeite nach den anerkannten Regeln. Gleichwohl darf die Öffentlichkeit gespannt bleiben, bis wann Gras über die Sache gewachsen ist.

Weitere Themen

Blinder Influencer aus Stuttgart: „Der Blinde vom Block“: Yusuf Alp Ay gewährt Einblicke in seinen Alltag

Blinder Influencer aus Stuttgart „Der Blinde vom Block“: Yusuf Alp Ay gewährt Einblicke in seinen Alltag

Yusuf Alp Ay ist nahezu vollständig blind, bringt auf Social Media Menschen zum Lachen und zeigt, wie er mit zwei Prozent Sehkraft seinen Alltag meistert.
Von Gülay Alparslan
Ausgehen in Stuttgart: Die Lerche 22 – neuer Club in historischem Gebäude

Ausgehen in Stuttgart Die Lerche 22 – neuer Club in historischem Gebäude

Der Marquardt-Bau hat viele Berühmtheiten gesehen: Otto von Bismarck, Max Schmeling, Richard Wagner, Franz Liszt logierten im Hotel. Nun ist es Kino, Theater und Club.
Von Frank Rothfuß
Heizen in Stuttgart: Stadtwerke planen mehr Nahwärmenetze in Stuttgart

Heizen in Stuttgart Stadtwerke planen mehr Nahwärmenetze in Stuttgart

Die EnBW und die Stadtwerke wollen mehr Kunden für Fern- und Nahwärme begeistern. Klare Anschlusspläne fehlen aber oft – und jetzt droht die Stadt auch noch, den Geldhahn zuzudrehen.
Von Thomas Faltin
Stuttgart 21: Deutsche Bahn gibt Kampf um S-21-Milliarden auf

Stuttgart 21 Deutsche Bahn gibt Kampf um S-21-Milliarden auf

Die Bahn akzeptiert das Urteil zu Stuttgart 21 und muss die Mehrkosten allein tragen. Das wurde beim S-21-Lenkungskreis bekannt, der sich auch Fragen der Dachbegrünung zuwendete.
Von Christian Milankovic
Sexpositves Nachtleben: KitKatClub in Berlin gewährt seltene Einblicke im Video – Lob aus Stuttgart

Sexpositves Nachtleben KitKatClub in Berlin gewährt seltene Einblicke im Video – Lob aus Stuttgart

Der legendäre KitKatClub in Berlin hat erstmals Videomaterial während einer der verruchten Party veröffentlicht. Was das sollte – und wie man in Stuttgart auf die Aktion blickt.
Von Sascha Maier
Jüdische Kulturwochen: „Wir sind in Stuttgart angekommen“

Jüdische Kulturwochen „Wir sind in Stuttgart angekommen“

Vom 3. bis 16. November finden in Stuttgart die 22. Jüdischen Kulturwochen statt. 80 Jahre nach Kriegsende geht der Blick keineswegs nur zurück.
Von Jan Sellner
63. Landespresseball in Stuttgart: Ein letztes Mal tanzt Winfried Kretschmann den Eröffnungswalzer

63. Landespresseball in Stuttgart Ein letztes Mal tanzt Winfried Kretschmann den Eröffnungswalzer

Am 14. November wird der Landespresseball noch ein bisschen emotionaler: Winfried Kretschmann tanzt zum letzten Mal als Ministerpräsident den Eröffnungswalzer. Es gibt noch Karten.
Von Uwe Bogen
Kostenexplosion in Stuttgart: Baukosten für das Klinikum steigen um satte 102 Prozent

Kostenexplosion in Stuttgart Baukosten für das Klinikum steigen um satte 102 Prozent

Die gestiegenen Preise schlagen massiv auf die letzten Bauabschnitt am Stuttgarter Katharinenhospital durch. Aber auch die Demografie spielt eine Rolle.
Von Konstantin Schwarz
Einsatz bei Zuffenhausen: Umgestürzter Baum blockiert B27 Richtung Stuttgart

Einsatz bei Zuffenhausen Umgestürzter Baum blockiert B27 Richtung Stuttgart

Ein umgestürzter Baum hat am Freitag auf der B27 bei Zuffenhausen für Behinderungen gesorgt. Feuerwehr und Polizei räumten die Fahrbahn, nach rund einer Stunde war sie wieder frei.
Von Maria Fischer
Radverkehr in Stuttgart: Ende des Provisoriums: Treppe auf Neckarbrücke weicht

Radverkehr in Stuttgart Ende des Provisoriums: Treppe auf Neckarbrücke weicht

Endlich barrierefrei: Die umstrittene Treppe am Rosensteinpark in Bad Cannstatt wird abgebaut – nach viereinhalb Jahren und dennoch früher als von der Stadt geplant.
Von Sebastian Steegmüller
Weitere Artikel zu Stuttgart 21 Deutsche Bahn Verkehr Hauptbahnhof Stuttgart Flughafen Stuttgart
 