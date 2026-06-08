Stuttgart 21 Der neue Bahnhof in Stuttgart geht erst im Dezember 2031 in Betrieb
Die Lage bei Stuttgart 21 ist verfahren. Nun sickern erste Details durch. Die Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs erfolgt nochmals fünf Jahre später als bisher gedacht.
Die Lage bei Stuttgart 21 ist verfahren. Nun sickern erste Details durch. Die Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs erfolgt nochmals fünf Jahre später als bisher gedacht.
Die Eröffnung von Stuttgart 21 rückt in weite Ferne. Wie unserer Redaktion aus Kreisen der Projektpartner bestätigt wurde, plant die Bahn mit einem neuen Inbetriebnahmeprozedere, das sich von Dezember 2027 bis Dezember 2033 hinziehen wird.