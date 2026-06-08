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Stuttgart 21 Der neue Bahnhof in Stuttgart geht erst im Dezember 2031 in Betrieb

Stuttgart 21: Der neue Bahnhof in Stuttgart geht erst im Dezember 2031 in Betrieb
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Stuttgart 21 beliebt eine Baustelle. Frühestens im Dezember 2031 sollen hier Züge halten. Foto: dpa

Die Lage bei Stuttgart 21 ist verfahren. Nun sickern erste Details durch. Die Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs erfolgt nochmals fünf Jahre später als bisher gedacht.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Die Eröffnung von Stuttgart 21 rückt in weite Ferne. Wie unserer Redaktion aus Kreisen der Projektpartner bestätigt wurde, plant die Bahn mit einem neuen Inbetriebnahmeprozedere, das sich von Dezember 2027 bis Dezember 2033 hinziehen wird.

 

Demnach können Fahrgäste ab Dezember 2027 mit kürzeren Wegen aus der Stadt zu den Gleisen rechnen. Die sollen durch den Bonatzbau und über das Dach der Durchgangsstation führen. Von Dezember 2030 an ist eine Anbindung des Flughafenbahnhofs aus Richtung Ulm und Tübingen vorgesehen. 

Der Durchgangsbahnhof wird im Dezember 2031 eröffnet. Ein halbes Jahr später, im Sommer 2032, soll die neue S-Bahnführung in der Innenstadt und die neue Haltestelle Rosenstein in Betrieb gehen. Und auch der letzte Zug, der den Kopfbahnhof verlässt, ist für Sommer 2032 vorgesehen. Die Gäubahnführung via Pfaffensteigtunnel und Flughafenbahnhof ist als Abschluss von Dezember 2033 an vorgesehen.

Die Deutsche Bahn wollte sich zu all dem nicht äußern und verweist auf die Aufsichtsratssitzung in der letzten Juniwoche und den S-21-Lenkungskreis, der am 26. Juni am Flughafen zusammentritt.

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