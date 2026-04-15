Stuttgart 21: Früher fahren auf den Fildern? Ruf nach S-21-Teilstart wird laut

Die lange Hängepartie um Stuttgart 21 löst Gedankenspiele aus, was mit den bereits weit fortgeschrittenen Bestandteilen des Projekts anzufangen sei, ehe das große Ganze beendet ist. Die Deutsche Bahn (DB) will frühestens im Sommer 2026 einen neuen Inbetriebnahmetermin für Stuttgart 21 prognostizieren. Mit dem Vorschlag, die Abfolge der Teilinbetriebnahmen auf den Fildern rund um den Stuttgarter Flughafen beginnen zu lassen, ist nun Matthias Gastel an die Öffentlichkeit gegangen. Der Filderstadter ist bahnpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen.