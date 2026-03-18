Stuttgart 21 Gäubahn-Streit vor Gericht: Kappung frühestens 2028
Vor dem VGH geht der Streit um die Gäubahn weiter. Die Bahn verschiebt die geplante Unterbrechung auf frühestens 2028. Umweltverbände fordern weiter eine Lösung ohne Kappung.
Vor dem VGH geht der Streit um die Gäubahn weiter. Die Bahn verschiebt die geplante Unterbrechung auf frühestens 2028. Umweltverbände fordern weiter eine Lösung ohne Kappung.
Der Streit um die Zukunft der Gäubahn geht juristisch in die nächste Runde. Nachdem sowohl der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) als auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart mit ihren Klagen gegen die geplante Kappung der Strecke zunächst gescheitert waren, hat sich am Mittwoch der fünfte Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) unter Vorsitz von Rüdiger Albrecht mit der Sache befasst.