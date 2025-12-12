 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Kritiker warnen vor schneller Genehmigung für weiteren Bahntunnel

Stuttgart 21 Kritiker warnen vor schneller Genehmigung für weiteren Bahntunnel

Stuttgart 21: Kritiker warnen vor schneller Genehmigung für weiteren Bahntunnel
1
Kommen zu den vielen Tunnelkilometern bei Stuttgart 21 noch weitere auf den Fildern hinzu? Foto: Horst Rudel

Die Deutsche Bahn möchte Anfang kommenden Jahres mit dem Tunnelbau zwischen dem Flughafen Stuttgart und Böblingen beginnen. Kritiker sehen Schwachpunkte und fordern ein Moratorium.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Stuttgart-21-Kritiker sind alarmiert: die Ankündigung der Deutschen Bahn, spätestens im Februar 2026 mit dem Bau des mehr als elf Kilometer langen Pfaffensteigtunnels zwischen dem Flughafen Stuttgart und Böblingen beginnen zu wollen, stößt bei ihnen auf Ablehnung. Vor allem die Genehmigungsbehörde steht im Fokus ihrer Kritik, die am Freitag der Münchner Physiker und Begründer des Portals Wikireal, Christoph Engelhardt, und der Landesvorsitzende des Deutschen Bahnkunden-Verbands, Roland Morlock, öffentlich gemacht haben.

 

Noch steht der sogenannte Planfeststellungsbeschluss aus, die Baugenehmigung durch das Eisenbahn-Bundesamt (Eba). Das Verfahren dazu läuft seit April 2024 Und obwohl Engelhardt und Morlock den Tunnel für „nicht genehmigungsfähig und fehlgeplant“ halten, gehen sie davon aus, dass die Bahn alsbald den Bau wird beginnen können. Engelhardt sieht gar eine „Genehmigung im Handstreich“ im Raum stehen.

Pfaffensteigtunnel ersetzt Stuttgart-21-Planung

Tatsächlich hat das Projekt bisher eine vergleichsweise kurze Historie aufzuweisen. Im Sommer 2020 wurde die Idee publik, die Gäubahnstrecke und den am Flughafen Stuttgart entstehenden Fern- und Regionalbahnhof per Tunnel zu verbinden. Bis dahin war vorgesehen, im Wald bei Rohr eine Verbindungskurve zu bauen, die es Gäubahnzügen ermöglichen sollte, via Flughafen den neuen Tiefbahnhof im Talkessel zu erreichen. Mit Blick auf diese Vorgeschichte kommen die beiden Kritiker zum Schluss, dass der Pfaffensteigtunnel lediglich „untauglicher Ersatz“ für eine Fehlplanung sei.

Der geplante Pfaffensteigtunnel zwischen der Gäubahn und dem Flughafen. Foto: Yann Lange/ 

Morlock und Engelhardt halten die von der Bahn mit knapp zwei Milliarden Euro angegebenen Kosten für nicht realistisch und ziehen die Wirtschaftlichkeitsberechnung massiv in Zweifel, mit der der Nachweis erbracht werden soll, dass der Nutzen die Kosten übersteigt. Nur wenn das der Fall ist, darf die öffentliche Hand ein Vorhaben angehen. Das gelinge nur, so Morlocks Vorwurf, wenn man den Tunnel nicht isoliert betrachtet, sondern im Kontext weiterer Ausbaumaßnahme entlang der Gäubahnstrecke zwischen Stuttgart und der Grenze zur Schweiz. Aber gerade im südlichen Teil der internationalen Schienenverbindung sei das Geld viel sinnvoller investiert. „Stattdessen werden für einen Tunnel unnötigen Milliarden ausgegeben“, moniert Morlock. Ihn treibt die Befürchtung um, dass Bahn und Politik am weiteren Ausbau der Gäubahn das Interesse verlieren, wenn einmal der Pfaffensteigtunnel gebaut ist.

Kritiker fordern Planungsstopp für den Pfaffensteigtunnel

Trotz der aus ihrer Sicht profunden Kritik fürchten Morlock und Engelhardt, dass die Argumente ungehört verhallen. In Richtung Eba wird Engelhardt deutlich. „Wichtige Sachen wurden gar nicht richtig geprüft“. Damit keine vollendete Tatsachen geschaffen werden, fordern sie einen „Planungs- und Genehmigungs-Stopp“ für den Pfaffensteigtunnel, die Offenlegung der Berechnung des Verhältnisses von Nutzen zu Kosten sowie einen Faktencheck.

Eine gewisse Hoffnung setzen sie in die neue Bahnchefin Evelyn Palla, die angekündigt hatte, nach Ursachen für die Misere bei Stuttgart 21 forschen zu lassen. Ganz ähnlich hat sich das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 vor dem am Montag stattfindenden Lenkungskreis zu Stuttgart 21 geäußert, an dem Palla teilnehmen wird. In einem offenen Brief an die Bahnchefin heißt es: „Sie sind nicht auf ein unbedingtes Weiter-so verpflichtet und sind frei von ideologischen Fixierungen und Gesichtswahrungsproblemen, die es den unbeirrten Weitermachern so schwer machen, ihre Irrtümer, Fehleinschätzungen und ihre Desinformationspolitik einzugestehen“.

Weitere Themen

Stuttgart 21: Kritiker warnen vor schneller Genehmigung für weiteren Bahntunnel

Stuttgart 21 Kritiker warnen vor schneller Genehmigung für weiteren Bahntunnel

Die Deutsche Bahn möchte Anfang kommenden Jahres mit dem Tunnelbau zwischen dem Flughafen Stuttgart und Böblingen beginnen. Kritiker sehen Schwachpunkte und fordern ein Moratorium.
Von Christian Milankovic
Rührende Aktion in Stuttgart: Kleine Geste, große Wirkung – Studentinnen mit Aktion gegen Einsamkeit im Alter

Rührende Aktion in Stuttgart Kleine Geste, große Wirkung – Studentinnen mit Aktion gegen Einsamkeit im Alter

Eine Botschaft gegen Einsamkeit: Der Social Seniors Club sammelt handgeschriebene Postkarten, um sie an Menschen in Stuttgarter Altersheimen zu verschenken. So kann man mitmachen.
Von Theresa Schäfer
Haushaltskrise in Stuttgart: Stadt senkt Zulage noch weiter ab – Stuttgart 21 hilft dem Etat

Haushaltskrise in Stuttgart Stadt senkt Zulage noch weiter ab – Stuttgart 21 hilft dem Etat

Die entscheidende Lesung des Doppelhaushalts 2026/2027 findet am 19. Dezember statt. Der Stuttgarter Gemeinderat hat in der Vorberatung etliche Beschlüsse gefasst.
Von Konstantin Schwarz
Dorotheen-Quartier Stuttgart: Schwarzwälder Handwerkskunst trifft auf Stuttgarter Luxus

Dorotheen-Quartier Stuttgart Schwarzwälder Handwerkskunst trifft auf Stuttgarter Luxus

Design, Komfort, Rabatte: Das Dorotheen-Quartier hat einen neuen Mieter. Auf 330 Quadratmetern zeigt Rolf Benz, was er in Nagold an Möbeln herstellt.
Von Torsten Ströbele
Neuer Neckarsteg eingeweiht: Kritik nach Eröffnung der Behelfsbrücke in Bad Cannstatt

Neuer Neckarsteg eingeweiht Kritik nach Eröffnung der Behelfsbrücke in Bad Cannstatt

Die neue Neckarquerung ermöglicht den Neubau von zwei Brücken nacheinander. Nächste Woche sperrt die Stadt die Wilhelmsbrücke, doch den Freien Wählern geht es nicht schnell genug.
Von Sebastian Steegmüller
Bistro-Kultur und Naturwein: „Easy und ohne Hemmschwelle“ – Ratto eröffnet in Stuttgart-Süd

Bistro-Kultur und Naturwein „Easy und ohne Hemmschwelle“ – Ratto eröffnet in Stuttgart-Süd

In Stuttgart easy, entspannt und ohne Hemmschwelle Wein zu trinken, soll ab sofort in der Ratto Bistro-Bar möglich sein. Ein Konzept zwischen Naturwein und Gerichten zum Teilen.
Von Tanja Simoncev
Maccabi-Fans in Stuttgart: Waren die Gesänge strafrechtlich relevant – oder nur Ultra-Schmählieder?

Maccabi-Fans in Stuttgart Waren die Gesänge strafrechtlich relevant – oder nur Ultra-Schmählieder?

Im Netz tobt ein Streit über Fangesänge der Maccabi-Tel-Aviv-Fans. Haben sie in Stuttgart Araber pauschal beleidigt? Die Staatsanwaltschaft steht vor keiner leichten Aufgabe.
Von Sascha Maier
Wochenendtipps für Stuttgart: Swiftie-Party, Sweat-Festival und Slot-Wichteln

Wochenendtipps für Stuttgart Swiftie-Party, Sweat-Festival und Slot-Wichteln

Kerzen ziehen, Taylor abfeiern und endlich wieder unter freiem Himmel tanzen. Was der Kessel bereithält, klingt nach einem perfekten Winterwochenende. Wir haben den Überblick für euch.
Von Sandra Belschner
Buchhandlung hat zu kämpfen: Trotz 330.000 Klicks: Umsatz und Kunden bleiben aus

Buchhandlung hat zu kämpfen Trotz 330.000 Klicks: Umsatz und Kunden bleiben aus

Das Weihnachtsgeschäft bleibt teilweise weit hinter den Erwartungen zurück. Buchhändlerin Myriam Kunz aus Stuttgart kämpft um ihre Existenz.
Von Torsten Ströbele
Parken in Stuttgart-Gablenberg: 18 Parkplätze fallen weg – Anwohner verärgert

Parken in Stuttgart-Gablenberg 18 Parkplätze fallen weg – Anwohner verärgert

In Stuttgart-Ost sorgt ein neues, absolutes Halteverbot für Unmut: In der Klingenstraße fallen 18 Parkplätze weg, Anwohner sind verärgert. Was steckt hinter der Entscheidung?
Von Sebastian Steegmüller
Weitere Artikel zu Stuttgart 21 Deutsche Bahn Verkehr Flughafen Stuttgart Gäubahn Infografik
 
 