Stuttgart 21 Neue Debatte um lange Wege zum Hauptbahnhof
Wegen der S-21-Baustelle müssen Reisende am Hauptbahnhof weite Umwege gehen. Eine Online-Petition fordert rasche Verbesserungen. Am Montag wird das Problem im Rathaus diskutiert.
Wegen der S-21-Baustelle müssen Reisende am Hauptbahnhof weite Umwege gehen. Eine Online-Petition fordert rasche Verbesserungen. Am Montag wird das Problem im Rathaus diskutiert.
Die Diskussion über die langen Wege zum Stuttgarter Hauptbahnhof bekommt neue Nahrung. Während die Deutsche Bahn frühestens Ende Juni eine neue Prognose wagt, wann Stuttgart 21 in Betrieb geht und damit die Umwege am Bahnhof obsolet werden, rückt nun immer stärker die Frage in den Fokus, wie Fußgängerinnen und Fußgänger bis zu diesem fernen Tage, komfortabler und auf kürzeren Wegen zu den Gleisen gelangen können.