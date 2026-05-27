 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Neue Debatte um lange Wege zum Hauptbahnhof

Stuttgart 21 Neue Debatte um lange Wege zum Hauptbahnhof

Stuttgart 21: Neue Debatte um lange Wege zum Hauptbahnhof
1
Der Fußgängertunnel zum Hauptbahnhof Stuttgart trägt längst den Beinamen „Fernwanderweg“. Nun gibt es verschiedene Initiativen, die Situation für Reisende zu verbessern. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Wegen der S-21-Baustelle müssen Reisende am Hauptbahnhof weite Umwege gehen. Eine Online-Petition fordert rasche Verbesserungen. Am Montag wird das Problem im Rathaus diskutiert.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Die Diskussion über die langen Wege zum Stuttgarter Hauptbahnhof bekommt neue Nahrung. Während die Deutsche Bahn frühestens Ende Juni eine neue Prognose wagt, wann Stuttgart 21 in Betrieb geht und damit die Umwege am Bahnhof obsolet werden, rückt nun immer stärker die Frage in den Fokus, wie Fußgängerinnen und Fußgänger bis zu diesem fernen Tage, komfortabler und auf kürzeren Wegen zu den Gleisen gelangen können.

 

Seit Jahren klagen Reisende über Umwege und verwirrende Routen rund um die Baustelle. Vor allem der Zugang vom Arnulf-Klett-Platz und aus Richtung Innenstadt gilt vielen als Zumutung. Die Situation könnte sich angesichts der unklaren Perspektive für die Fertigstellung von Stuttgart 21 noch länger hinziehen als bisher angenommen.

Neu in der Debatte ist nun eine Online-Petition unter dem Titel „Schluss mit Fernwanderwegen – kurze Wege zum Hauptbahnhof Stuttgart“. Initiiert wurde sie von Gero Treuner, dem zweiten Vorsitzenden des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) Stuttgart. Die Petition fordert kurzfristige Verbesserungen für Fußgänger und einen direkten, barrierearmen Zugang zum Bahnhof. Die gegenwärtige Situation sei für Pendler, Reisende mit Gepäck, ältere Menschen und mobilitätseingeschränkte Personen nicht akzeptabel. Noch ist der Zuspruch für die Petition überschaubar.

Fernwanderwege am Bahnhof Thema im Rathaus

Das Problem der langen Wege steht auch im Mittelpunkt einer Veranstaltung, zu der die Linksfraktion im Stuttgarter Gemeinderat zusammen mit dem Verein zur Förderung des Schienenverkehrs am Montag, 1. Juni, 19 Uhr in den Großen Sitzungssaal des Stuttgarter Rathauses einlädt. „Durch Bonatzbau und Tiefbahnhof direkt zum Kopfbahnhof “ ist der Vortrag von Hans-Jörg Jäkel von den projektkritischen „Ingenieuren 22“ überschrieben.

So könnten die Wege am Bahnhof kürzer werden

Zuletzt kamen mehrere Vorschläge auf dem Tisch, wie dem Problem beizukommen sei. Die Grünen in der Regionalversammlung haben sich dafür ausgesprochen, einen im Zuge von Stuttgart 21 entstandenen unterirdischen Gang zu nutzen, der am S-Bahnsteig am Hauptbahnhof beginnt und kurz vor den Kopfbahnhofgleisen endet. Das Problem: zwischen dem Tunnel und den oberirdischen Gleisen besteht ein erheblicher Höhenunterschied. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) brachte einen zusätzlichen Direktzugang ins Gespräch, der durch den sanierten Bonatzbau und übers Dach des neuen Tiefbahnhofs führen könnte. Da sich aber auch die Arbeiten im historischen Empfangsgebäude hinziehen, ist unklar, wann eine solche Wegeführung eingerichtet werden könnte.

Weitere Themen

Freizeitkick in Untertürkheim: Influencer Arda Saatçi von mehreren hundert Menschen bedrängt

Freizeitkick in Untertürkheim Influencer Arda Saatçi von mehreren hundert Menschen bedrängt

Eine Werbeaktion mit einem Influencer und einigen (Ex-)Fußballprofis sorgt in Stuttgart-Untertürkheim für großen Andrang.
Von Michael Bosch
Stuttgart 21: Neue Debatte um lange Wege zum Hauptbahnhof

Stuttgart 21 Neue Debatte um lange Wege zum Hauptbahnhof

Wegen der S-21-Baustelle müssen Reisende am Hauptbahnhof weite Umwege gehen. Eine Online-Petition fordert rasche Verbesserungen. Am Montag wird das Problem im Rathaus diskutiert.
Von Christian Milankovic
Landgericht unter Zeitdruck: Prozess gegen ukrainisch-georgische Einbrecherbande steht auf der Kippe

Landgericht unter Zeitdruck Prozess gegen ukrainisch-georgische Einbrecherbande steht auf der Kippe

Werden die Angeklagten ein Geständnis ablegen und so ein zeitnahes Ende des Prozesses ermöglichen? Und was sagt der Staatsanwalt? Bisher sieht es nicht nach einer Einigung aus.
Von Hilke Lorenz
Eisdielen- und Cafés in Stuttgart: Abkühlung gefällig? Bei diesen Eisdielen kommen Stuttgarter auf ihre Kosten

Eisdielen- und Cafés in Stuttgart Abkühlung gefällig? Bei diesen Eisdielen kommen Stuttgarter auf ihre Kosten

Temperaturen bis zu 30 Grad bringen Stuttgarter derzeit ins Schwitzen. Da kommt eine Abkühlung gelegen. Stuttgarts beste Eisdielen für Experientierfreudige, Familien, Veganer und Co.
Von Nina Scheffel
Trockenheit in Stuttgart: Waldbrandgefahr erreicht zweithöchste Warnstufe – Vorsicht ist geboten

Trockenheit in Stuttgart Waldbrandgefahr erreicht zweithöchste Warnstufe – Vorsicht ist geboten

Der Mai verabschiedet sich so, wie er begonnen hat: Mit trockenen heißen Tagen. Das bringt Gefahren mit sich. Was gilt es zu beachten?
Von Christine Bilger
Bauarbeiten an Einfallstraße: Chaos wegen Sperrung – so kommen Autofahrer vom Fernsehturm nach Stuttgart-Ost

Bauarbeiten an Einfallstraße Chaos wegen Sperrung – so kommen Autofahrer vom Fernsehturm nach Stuttgart-Ost

Staus, Umwege, Ärger: Die Vollsperrung der Pischekstraße sorgt für Verkehrschaos in Stuttgart – besonders stadteinwärts auf der Neuen Weinsteige. Die Stadt verspricht nun Entlastung.
Von Sebastian Steegmüller
S-Bahn Stuttgart: S2 mit defekter Tür räumt Haltestelle Stadtmitte – weiter Verspätungen

S-Bahn Stuttgart S2 mit defekter Tür räumt Haltestelle Stadtmitte – weiter Verspätungen

Am Mittwoch bremst eine defekte Tür den S-Bahn-Verkehr in Stuttgart aus. Es kommt kurzzeitig zu Ausfällen und Verspätungen.
Von alp
Sportwagenbauer aus Stuttgart: Landgericht Stuttgart weist Millionen-Klage gegen Porsche ab

Sportwagenbauer aus Stuttgart Landgericht Stuttgart weist Millionen-Klage gegen Porsche ab

2022 sank der Autofrachter „Felicity Ace“ nach einem Brand. Eignerin und Versicherer fordern anschließend Schadenersatz von Porsche. Nun gibt es eine erste Entscheidung.
Wochenendtipps für Stuttgart: Lerche-Closing, kostenloses Open-Air und Yoga auf der Karlshöhe

Wochenendtipps für Stuttgart Lerche-Closing, kostenloses Open-Air und Yoga auf der Karlshöhe

Letzte Tänze in der Lerche, Lostboi Lino feiert „Lost Tape“ und 13 Stunden Hardcore auf Fridas Pier. Außerdem: Ein Mitsing-Event und außergewöhnliche Kunst. Das sind unsere Tipps.
Von Sandra Belschner
Idee gegen Hitze: Stuttgarter Kopfbahnhof als Schwimmbad bei Hitze? „Nicht nur Spinnerei“

Idee gegen Hitze Stuttgarter Kopfbahnhof als Schwimmbad bei Hitze? „Nicht nur Spinnerei“

Wie könnte man das Gleisareal am Hauptbahnhof in Stuttgart gestalten – wenn Stuttgart 21 einmal in Betrieb ist? Architekturstudierende haben dazu innovative Ideen.
Von Lisa Kutteruf
Weitere Artikel zu Stuttgart 21 Deutsche Bahn Verkehr Stuttgart Arnulf-Klett-Platz Hauptbahnhof Stuttgart Video
 
 