Stuttgart 21 Neue Prognose der Bahn: Stuttgart 21 wird nochmal deutlich teurer
Stuttgart 21 wird nochmal deutlich teurer. Das ist die neue Prognose der Deutschen Bahn zu den Gesamtkosten des Projekts.
Stuttgart 21 wird nochmal deutlich teurer. Das ist die neue Prognose der Deutschen Bahn zu den Gesamtkosten des Projekts.
Die Eröffnung des neuen Stuttgart-21-Bahnhofs verzögert sich bis mindestens Dezember 2031. Diese deutlich längere Bauzeit schlägt auch auf die Kosten zu. Nach Informationen unserer Redaktion geht die Deutsche Bahn mittlerweile von Gesamtkosten in Höhe von 14,503 Milliarden Euro aus. Bislang sollte das Vorhaben nach zahlreichen Kostensteigerungen 11,453 Milliarden Euro kosten.