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  4. Neue Prognose der Bahn: Stuttgart 21 wird nochmal deutlich teurer

Stuttgart 21 Neue Prognose der Bahn: Stuttgart 21 wird nochmal deutlich teurer

Stuttgart 21: Neue Prognose der Bahn: Stuttgart 21 wird nochmal deutlich teurer
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Stuttgart 21 wird nochmals deutlich teurer. Foto: Marijan Murat/dpa

Stuttgart 21 wird nochmal deutlich teurer. Das ist die neue Prognose der Deutschen Bahn zu den Gesamtkosten des Projekts.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Die Eröffnung des neuen Stuttgart-21-Bahnhofs verzögert sich bis mindestens Dezember 2031. Diese deutlich längere Bauzeit schlägt auch auf die Kosten zu. Nach Informationen unserer Redaktion geht die Deutsche Bahn mittlerweile von Gesamtkosten in Höhe von 14,503 Milliarden Euro aus. Bislang sollte das Vorhaben nach zahlreichen Kostensteigerungen 11,453 Milliarden Euro kosten.

 

Die Verzögerungen bei der Fertigstellung sind allerdings nicht der alleinige Kostentreiber. Sie machen aber mit 1,149 Milliarden Euro den größten Block der neuerlichen Kostenexplosion aus. Mehr als 600 Millionen zusätzlich werden für Arbeiten im Hauptbahnhof und für die eisenbahntechnische Ausrüstung fällig, die angegangen wurden, obwohl die Pläne dafür noch nicht ausreichend vertieft erarbeitet worden waren.

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Bei der Lenkungskreissitzung am Freitag soll auch ein neuer Terminplan zur Eröffnung von S 21 vorgelegt werden. Unsere Grafik zeigt, wann was in Betrieb gehen soll.

Im September soll sich der Aufsichtsrat des Bahnkonzerns mit der neuen Kostenprognose für Stuttgart 21 befassen. Die Deutsche Bahn war vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, die Projektpartner von Land, Stadt und Region an den Mehrkosten zu beteiligen. Deshalb muss sie die Kosten, die über die im Finanzierungsvertrag vereinbarten rund 4,5 Milliarden Euro hinausgehen, alleine tragen.

Am Freitagmittag wollen Bahnchefin Evelyn Palla, Ministerpräsident Cem Özdemir, der Stuttgarter OB Frank Nopper und Regionalpräsident Rainer Wieland über die Ergebnisse der aktuell stattfinden Sitzung des Stuttgart-21-Lenkungskreises informieren.

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