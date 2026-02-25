 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. S 21: ein Projekt, das schon viele Chefs gesehen hat

Stuttgart 21 S 21: ein Projekt, das schon viele Chefs gesehen hat

Stuttgart 21: S 21: ein Projekt, das schon viele Chefs gesehen hat
8
Wer bringt die Großbaustelle Stuttgart 21 zu einem Abschluss? Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Klaus Müller übernimmt zum 1. März die Führung der Bahnprojektgesellschaft Stuttgart-Ulm. Er ist bereits der siebte Chef bei Stuttgart 21. Seine Vorgänger im Überblick.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

In seiner langen Historie hat das Bahnprojekt Stuttgart 21 Höhen und Tiefen durchlaufen. Und es gab an der Spitze der verschiedenen Gesellschaften, die sich an Planung und Umsetzung versuchten ein Kommen und Gehen. Am Dienstag hat die Bahn bekannt gegeben, dass sie in Klaus Müller einen neuen S-21-Chef einsetzt.

 

Er ist mittlerweile der siebte, der bei Stuttgart 21 die Verantwortung trägt. Von 1. März an amtiert er als Vorsitzender der Geschäftsführung der Bahnprojektgesellschaft Stuttgart-Ulm, die es ihrerseits erst seit 2013 gibt. Die GmbH wurde rund drei Jahre nach dem Baustart des Projekts aus der Taufe gehoben.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgart 21: Bahn tauscht S-21-Führung aus – Neuer Chef ist Spezialist für Digitalisierung

Stuttgart 21 Bahn tauscht S-21-Führung aus – Neuer Chef ist Spezialist für Digitalisierung

Führungswechsel beim Bahnprojekt Stuttgart–Ulm: Auf Olaf Drescher folgt Klaus Müller. Der neue Chef übernimmt ein Projekt mit Zeitdruck und technischen Herausforderungen.

Zuvor plante die Bahn das Vorhaben in der DB ProjektBau und noch früher in der DBProjekt GmbH Stuttgart 21. All diese Unternehmen hatten wechselnde Verantwortliche für das Großvorhaben in Stuttgart und die sich daran anschließende Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm, auf der seit Ende 2022 Züge unterwegs sind.

Unsere Bildergalerie schafft einen Überblick über die bisherigen Stuttgart-21-Chefs.

Weitere Themen

Drogen in Stuttgart: Spritzen im Konsumraum – „Bei der Kälte draußen ziehen sich die Adern zusammen“

Drogen in Stuttgart Spritzen im Konsumraum – „Bei der Kälte draußen ziehen sich die Adern zusammen“

Seit fast einem Jahr gibt es den Konsumraum „Kombo“ im Stuttgarter Leonhardsviertel. Hier finden Suchterkrankte einen geschützten Raum und sterile Konsumutensilien. Ein Besuch.
Von Carolin Klinger
VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: „Ein Schotte ist erst betrunken, wenn er nicht mehr liegen kann“

VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow „Ein Schotte ist erst betrunken, wenn er nicht mehr liegen kann“

Am Donnerstag spielt der VfB gegen Celtic Glasgow. Dieses Duell gab es schon einmal. 2003 überschwemmten Tausende Schotten die Stadt, die darauf nicht vorbereitet war.
Von Jürgen Bock
Stuttgart 21: S 21: ein Projekt, das schon viele Chefs gesehen hat

Stuttgart 21 S 21: ein Projekt, das schon viele Chefs gesehen hat

Klaus Müller übernimmt zum 1. März die Führung der Bahnprojektgesellschaft Stuttgart-Ulm. Er ist bereits der siebte Chef bei Stuttgart 21. Seine Vorgänger im Überblick.
Von Christian Milankovic
Baustelle in Stuttgart: Ärger um Schleichverkehr zwischen Untertürkheim und Fellbach

Baustelle in Stuttgart Ärger um Schleichverkehr zwischen Untertürkheim und Fellbach

Mehr als ein Jahr lang ist die Kappelbergstraße aufgrund von Kanalarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Autofahrer suchen sich daher nun andere Wege – unerlaubt.
Von Alexander Müller
Ukraine-Demo in Stuttgart: Auch nach vier Jahren Krieg lebt das Prinzip Hoffnung

Ukraine-Demo in Stuttgart Auch nach vier Jahren Krieg lebt das Prinzip Hoffnung

Mit mehreren Veranstaltungen wurde in Stuttgart an den Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine vor vier Jahren erinnert – ein emotionaler Tag mit Betonung auf Zusammenhalt.
Von Jan Sellner
Landtagswahl in Baden-Württemberg: TV-Wahldebatte: Hagel und Özdemir grenzen sich von AfD ab

Landtagswahl in Baden-Württemberg TV-Wahldebatte: Hagel und Özdemir grenzen sich von AfD ab

Die mit Spannung erwartete SWR-Debatte wird zum Zwei-gegen-eins-Duell. Grüne und CDU betonen ihre Gemeinsamkeiten. Zeichnet sich hier ein schwarz-grünes Bündnis ab?
SWR-Triell in Stuttgart: Protest gegen Teilnahme des AfD-Kandidaten Frohnmaier

SWR-Triell in Stuttgart Protest gegen Teilnahme des AfD-Kandidaten Frohnmaier

Dutzende Menschen demonstrieren am Dienstagabend vor dem Stuttgarter Römerkastell gegen eine Livesendung des SWR. Es geht um die Einladung des Senders an den Spitzenkandidaten der AfD.
Von Julia Bosch
SWR-Triell: Cem Özdemir: Werden nicht jedes Krankenhaus halten können

SWR-Triell Cem Özdemir: Werden nicht jedes Krankenhaus halten können

Kinderärzte fehlen, Kliniken stehen vor dem Aus und die Landtagswahl rückt näher: Welche Lösungen der Grünen-Spitzenkandidat für die Gesundheitsversorgung im Südwesten vorschlägt.
SWR-Triell: Manuel Hagel greift AfD an: „Werden Menschen vor Ihnen beschützen“

SWR-Triell Manuel Hagel greift AfD an: „Werden Menschen vor Ihnen beschützen“

In der großen TV-Runde des SWR vor der Landtagswahl wird CDU-Landeschef Hagel emotional und grenzt sich scharf von der AfD ab. Was war der Grund?
Landtagswahl 2026: AfD-Kandidat Markus Frohnmaier attackiert CDU und Grüne bei SWR-Triell

Landtagswahl 2026 AfD-Kandidat Markus Frohnmaier attackiert CDU und Grüne bei SWR-Triell

Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg kritisiert Frohnmaier die Regierungsparteien. Was er CDU und Grünen vorhält - und als Sofortmaßnahme anbietet.
Weitere Artikel zu Stuttgart 21 Deutsche Bahn Verkehr
 
 