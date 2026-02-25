Stuttgart 21 S 21: ein Projekt, das schon viele Chefs gesehen hat
Klaus Müller übernimmt zum 1. März die Führung der Bahnprojektgesellschaft Stuttgart-Ulm. Er ist bereits der siebte Chef bei Stuttgart 21. Seine Vorgänger im Überblick.
In seiner langen Historie hat das Bahnprojekt Stuttgart 21 Höhen und Tiefen durchlaufen. Und es gab an der Spitze der verschiedenen Gesellschaften, die sich an Planung und Umsetzung versuchten ein Kommen und Gehen. Am Dienstag hat die Bahn bekannt gegeben, dass sie in Klaus Müller einen neuen S-21-Chef einsetzt.