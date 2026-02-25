In seiner langen Historie hat das Bahnprojekt Stuttgart 21 Höhen und Tiefen durchlaufen. Und es gab an der Spitze der verschiedenen Gesellschaften, die sich an Planung und Umsetzung versuchten ein Kommen und Gehen. Am Dienstag hat die Bahn bekannt gegeben, dass sie in Klaus Müller einen neuen S-21-Chef einsetzt.

Er ist mittlerweile der siebte, der bei Stuttgart 21 die Verantwortung trägt. Von 1. März an amtiert er als Vorsitzender der Geschäftsführung der Bahnprojektgesellschaft Stuttgart-Ulm, die es ihrerseits erst seit 2013 gibt. Die GmbH wurde rund drei Jahre nach dem Baustart des Projekts aus der Taufe gehoben.

Zuvor plante die Bahn das Vorhaben in der DB ProjektBau und noch früher in der DBProjekt GmbH Stuttgart 21. All diese Unternehmen hatten wechselnde Verantwortliche für das Großvorhaben in Stuttgart und die sich daran anschließende Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm, auf der seit Ende 2022 Züge unterwegs sind.

Unsere Bildergalerie schafft einen Überblick über die bisherigen Stuttgart-21-Chefs.