Stuttgart 21 S21: Gleisbauer auf den Fildern am Ziel
Im Flughafentunnel hat die Bahn nun das letzte Stück Gleis im Filderabschnitt von Stuttgart21 verlegt. Der Zeitplan für die weiteren Arbeiten ist ambitioniert.
Nachdem die Deutsche Bahn schon im April im Talkessel das letzte Stück Gleis für Stuttgart 21 verlegt hat, rückt nun auch die Fertigstellung auf den Fildern näher. Am Mittwoch wurde eine letzte, zehn Meter große Lücke beim Gleisbau auf der Zufahrt zum Flughafenbahnhof geschlossen.