Stuttgart 21 Spitzentreffen abgesagt – Starttermin bleibt unklar
Nach wie vor ist unklar, wann erste Teile von Stuttgart 21 in Betrieb gehen können. Ein geplantes Treffen der Projektpartner Mitte April findet nicht statt.
Nach wie vor ist unklar, wann erste Teile von Stuttgart 21 in Betrieb gehen können. Ein geplantes Treffen der Projektpartner Mitte April findet nicht statt.
Immerhin diesen Terminplan will die Bahn wohl einhalten: vor Mitte des Jahres gibt es keine Informationen zum Stand der Planungen der Inbetriebnahme von Stuttgart 21. Das hatte Bahnchefin Evelyn Palla bei einem Treffen der Projektpartner, dem sogenannten Lenkungskreis, im Dezember 2025 verkündet. Eine weitere Zusammenkunft von Bahn, Stadt, Land und Region wird es zunächst nicht geben.