Südeingang des Bahnhofs nimmt Gestalt an

Neben dem Planetarium beginnt der künftige Südeingang des neuen Stuttgart-21-Bahnhofs in die Höhe zu wachsen. Wie so vieles bei dem Projekt, ist auch das eine herausfordernde Puzzlearbeit.

Christian Milankovic 20.09.2024 - 18:04 Uhr

Das Konstrukt aus weißen Stahlstreben, das sich, einen Buckel zum Schlossgarten machend, an der B 14 in die Höhe reckt, weckt die Neugier der Passanten, die die Stuttgart-21-Baustelle auf dem eingezäunten Weg zwischen dem Ferdinand-Leitner-Steg und dem Planetarium passieren. Immer wieder bleibt jemand stehen und betrachtet ausführlich, was da aus dem Untergrund emporwächst.