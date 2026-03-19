Stuttgart 21 Umweltverbände scheitern erneut mit Klage gegen Gäubahn-Kappung
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat Klagen gegen die geplante Unterbrechung der Gäubahn im Zuge von Stuttgart 21 abgewiesen.
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat Klagen gegen die geplante Unterbrechung der Gäubahn im Zuge von Stuttgart 21 abgewiesen.
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hat die Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und des Landesnaturschutzverbands (LNV) Baden-Württemberg gegen die geplante Unterbrechung der Gäubahn im Zuge des Projekts Stuttgart 21 abgewiesen. Das teilte das Gericht mit.