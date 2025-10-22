Lerche 22 – so heißt der Pop-up-Club, der am Samstag im Marquardt-Bau startet. Der Name ist eine Hommage an die legendären Radiohäuser Lerche. Wir erinnern an große Musik-Momente.
Zehntausendfach geklickt, eifrig kommentiert und mit Freude geteilt – wann immer Fotos von der Lerche in den sozialen Medien auftauchen, wecken sie starke Emotionen. Das Radio- und Fotohaus, einst das größte seiner Art in Süddeutschland, betrieb zeitweise gleich drei Filialen an der Königstraße. Die Erinnerungen an die Lerche sind, so scheint es, beinahe so schön wie jene an die erste Liebe.