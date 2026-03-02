Fußball-WM in Südafrika, Eyjafjallajökull, Lena beim ESC und die ersten S 21-Proteste: Ein Blick zurück zeigt, was Stuttgart und Deutschland im Jahr 2010 bewegt hat.

Die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 wird sich erneut um mehrere Jahre verzögern. Ursprünglich war bei Baubeginn 2010 eine Fertigstellung bis 2019 vorgesehen, die Kosten für das Projekt sollten maximal 4,5 Milliarden Euro betragen. Heute bremsen den Fortschritt vor allem der Personalabbau bei beteiligten Firmen, aufwendigere und längere Test- und Prüfprozesse, fehlendes Fachpersonal für die Abnahmen sowie fehlerhaft verbaute oder technisch mangelhafte Anlagen.

 

Stuttgart 21 wird nicht vor 2029 in Betrieb gehen. Noch will sich die Bahn nicht äußern. Das übernehmen Politiker in Bund und Land. Sie sparen nicht an Kritik.

Dass Deutschlands größte Baustelle noch auf Jahre hinaus die Stuttgarter Innenstadt prägen wird, überrascht viele kaum mehr – sie ist für viele Bürger bereits so sehr zum Alltag geworden, dass sie beinahe als Teil des Stadtbilds wahrgenommen wird.

Doch wie sah das Leben in Stuttgart vor Beginn der Bauarbeiten aus? Welche Bilder und Eindrücke prägten die Stadt damals – und was bewegte Deutschland im Jahr 2010 sonst noch? Eine Bildergalerie versucht, die Stimmung jener Zeit einzufangen.