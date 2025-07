Stuttgart-Ost: Tödlicher Polizeiansatz – das sagen Politiker und Polizeigewerkschaft

Nach dem tödlichen Schuss auf einen 18-Jährigen in Stuttgart reagieren Politik und Polizeigewerkschaften. Dabei fällt das Echo sehr unterschiedlich aus: Während Linke von Polizeigewalt sprechen, reagiert etwa das CDU-geführte Innenministerium zurückhaltender, verspricht aber Aufklärung. Brisant: Ein Video, das unsere Redaktion einsehen konnte, lässt zumindest Zweifel daran aufkommen, ob von dem jungen Algerier, der erst seit kurzer Zeit in Deutschland lebte, eine Gefahr für die Beamten ausging, die nach einer Auseinandersetzung in einer Kneipe am frühen Dienstagmorgen nach ihm fahndeten. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft gegen den Schützen in Uniform.