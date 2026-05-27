Stuttgart-Süd: Auf die Premiere folgt die Absage – das Schoettle-Fest fällt dieses Jahr aus

Nicht nur für Barbara Hornberger war das Schoettle-Fest ein voller Erfolg: „Wir hatten tolle Gespräche und konnten sogar neue Mitglieder gewinnen“, sagt die Vorsitzende von der Geschichtswerkstatt Stuttgart-Süd. Gemeinsam mit der Stolperstein-Initiative hätte der Verein Führungen angeboten, alles sei auf großes Interesse gestoßen. „Wir sind traurig, dass es ausfällt“, sagt sie. Nach der Premiere im vergangenen Jahr haben sich die Veranstalter dieses Jahr zu einer Absage entschieden. Von 25. bis 28. Juni hätte das Fest stattfinden sollen. Als Grund führt Thomas Fadini „in erster Linie“ die Baustelle auf dem Schoettle-Platz an, die noch bis September dauert. Aber steigende Preise und gesunkener Alkoholkonsum der Besucher gehören auch dazu.