Stuttgart-Süd Kaffee, Boule und eine geheime Tür – der Erwin-Schoettle-Platz in Heslach
Auf dem Erwin-Schoettle-Platz im Stuttgarter Süden kreuzen sich Straßen, Wege und Lebensgeschichten. Eindrücke von einem lebenswerten Ort, der vieles vereint.
Auf dem Erwin-Schoettle-Platz im Stuttgarter Süden kreuzen sich Straßen, Wege und Lebensgeschichten. Eindrücke von einem lebenswerten Ort, der vieles vereint.
Wer kennt ihn nicht, den Erwin-Schoettle-Platz im Stuttgarter Süden? Mit „oe“ geschrieben, genauer gesagt in Heslach! Er ist bekannt, fast so bekannt, wie der nicht weit entfernte Marienplatz – aber er ist auch unterschätzt.