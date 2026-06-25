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  4. Das sind die vier Gründe für die Misere bei Stuttgart 21

Stuttgart 21 Das sind die vier Gründe für die Misere bei Stuttgart 21

Stuttgart 21: Das sind die vier Gründe für die Misere bei Stuttgart 21
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Frühestens in fünf Jahren rollen Züge durch den neuen Bahnhof: beim Projekt Stuttgart 21 ist eine Vielzahl von Problemen aufgelaufen. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Kurz vor dem S-21-Spitzentreffen am Freitag, bei dem Deutsche Bahn, Land, Stadt und Region über die Krise des Projekts sprechen, sickern Gründe für die verfahrene Lage durch.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Frühestens im Jahr 2031 wird der Durchgangsbahnhof bei Stuttgart 21 in Betrieb gehen. Die Projektpartner von Land, Stadt und Region erwarten von Bahnchefin Evelyn Palla am Freitag am Stuttgarter Flughafen Erklärungen, wie es hat soweit kommen könne. Aus Kreisen der Projektpartner aber auch aus der Bundespolitik kommen nun verstärkt Anzeichen, was die Gründe des Termindebakels sein könnten. So werden vor allem vier Aspekte genannt, die für den abermaligen Zeitverzug verantwortlich gemacht werden. Namentlich zitieren will sich niemand lassen.

 

Komplexität der Digitalisierung unterschätzt

Bekannt war bisher schon, dass die DB von der Komplexität bei der Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik auf dem falschen Fuß erwischt worden ist. Diese kam spät im Rahmen des Pilotprojekts Digitaler Knoten Stuttgart noch zu Stuttgart 21 dazu. Anders als in der Vergangenheit, als die DB immer wieder versuchte die Verantwortung dafür auf Zulieferer abzuwälzen, steht nun das Eingeständnis im Raum, dass auch die für den Bau verantwortliche Bahn-Projektgesellschaft (PSU) nicht immer ihren Teil zum Gelingen hat rechtzeitig bereitstellen können, auf dem die Zulieferer hätten aufbauen können. Insgesamt, so heißt es aus Kreisen der Projektpartner, habe die DB den Aufwand für die Digitalisierung zeitlich deutlich zu optimistisch eingeschätzt. Nun summiert sich alleine in diesem Bereich der zusätzliche Zeitbedarf auf drei Jahre.

Ebenfalls auf die Kappe der PSU gehen Planungen, die teilweise nicht die erforderliche Tiefe aufweisen, als dass man mit der Umsetzung hätte beginnen können, was aber dennoch an vielen Stellen geschehen ist. Rund vier Jahr sollen notwendig sein, um die Versäumnisse aufzuholen. Hinter den Kulissen wird davon berichtet, dass Teilprojekte auf der Grundlage nicht nicht abgeschlossener Planungen angegangen worden sind. Dazu gehört nach Informationen unserer Redaktion auch das Thema Verkabelung. Zwischenzeitlich war kolportiert worden, dass mehrere 1000 Kilometer Kabel neu zu verlegen sein. Nun heißt es, der Umfang sei deutlich geringer als das, was bisher kursierte.

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Als weiteres Problemfeld ist nach Informationen unserer Redaktion ein seit mehr als zehn Jahren fertiggestellter Projektteil identifiziert. Schon sehr früh in der Bauphase von Stuttgart 21 klaffte vor dem Nordausgang des Hauptbahnhofgebäudes eine große Baugrube. Darin entstand ein unterirdisches, mehrgeschossiges Gebäude, in dessen 80 Räumen die gesamte Technik für den neuen Bahnhof aber auch für Teile des bestehenden Bonatzbaus untergebracht werden soll. Seit 2013 ist der Bau abgeschlossen. Allerdings haben sich in der langen Zeit die Anforderungen geändert. Deswegen wird eine komplett neue Gesamtplanung der Technik fällig, was wohl bis zu drei Jahren in Anspruch nehmen kann.

Schließlich und endlich hat die DB auch von eine Änderung der Anforderungen in Sachen Notstromversorgung zu lange liegen lassen. Das ursprüngliche Konzept der sogenannten dualen Einspeisung, bei der zwei unabhängigen Quellen dafür sorgen sollten, dass im Havariefall die Gebäudetechnik zuverlässig mit Strom versorgt ist, hat nun keine Aussicht mehr auf Genehmigung. Nun muss die Planung wieder bei Null beginnen. Zusätzlicher Zeitaufwand: vier Jahre.

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