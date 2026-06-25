Stuttgart 21 Das sind die vier Gründe für die Misere bei Stuttgart 21
Kurz vor dem S-21-Spitzentreffen am Freitag, bei dem Deutsche Bahn, Land, Stadt und Region über die Krise des Projekts sprechen, sickern Gründe für die verfahrene Lage durch.
Kurz vor dem S-21-Spitzentreffen am Freitag, bei dem Deutsche Bahn, Land, Stadt und Region über die Krise des Projekts sprechen, sickern Gründe für die verfahrene Lage durch.
Frühestens im Jahr 2031 wird der Durchgangsbahnhof bei Stuttgart 21 in Betrieb gehen. Die Projektpartner von Land, Stadt und Region erwarten von Bahnchefin Evelyn Palla am Freitag am Stuttgarter Flughafen Erklärungen, wie es hat soweit kommen könne. Aus Kreisen der Projektpartner aber auch aus der Bundespolitik kommen nun verstärkt Anzeichen, was die Gründe des Termindebakels sein könnten. So werden vor allem vier Aspekte genannt, die für den abermaligen Zeitverzug verantwortlich gemacht werden. Namentlich zitieren will sich niemand lassen.