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  4. Protest mit Ausdauer: 24 Stunden Fernwanderweg am HBF – am Stück

Stuttgart21 Protest mit Ausdauer: 24 Stunden Fernwanderweg am HBF – am Stück

Stuttgart21: Protest mit Ausdauer: 24 Stunden Fernwanderweg am HBF – am Stück
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Protest gegen Stuttgart 21: Gegner des Bahnprojektes Stuttgart 21 laufen 24 Stunden um den Bahnhof herum, um auf die langen Wege zwischen den Gleisen und der Stadt hinzuweisen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die langen Wege am Stuttgarter Hauptbahnhof sind ein Ärgernis. S-21-Kritiker haben in einer außergewöhnlichen Aktion auf den Missstand aufmerksam gemacht.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Für ausgedehnte Touren im Talkessel ist es eigentlich viel zu heiß: doch die Hitzewelle hat Stuttgart-21-Gegner nicht von einer gewagten Idee abgebracht. Seit dem Ende der Montagsdemo laufen sie in wechselnder Besetzung Runde um Runde vom Arnulf-Klett-Platz zu den Gleisen und wieder zurück und nutzen dabei die als „Fernwanderweg“ berüchtigt gewordenen Pfade, die den Reisenden am Hauptbahnhof zugemutet werden. Das Ziel: am Dienstag um 19 Uhr die 24-Stunden-Tortur zu beenden und dabei auf die Missstände hinweisen.

 

„Der Fernwanderweg ist ein Symbol der Politik des Weitermachens, obwohl das Projekt dringend eine Neuausrichtung bräuchte“, sagt Hannes Rockenbauch, Stadtrat der Linksfraktion und Teil des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart21. Er selbst ist in der Nacht auf Dienstag elfeinhalb Stunden um die Baustelle von Stuttgart 21 herumgelaufen und nach einer Pause am Dienstagmittag wieder auf Wanderschaft gegangen.

Jede Runde ist ziemlich genau einen Kilometer lang. Rockenbauch berichtet von dunklen Ecken, die es in der Nacht zu durchschreiten gilt, und von Begegnungen mit fluchenden Reisenden, die wahlweise die Stadt oder die Bahn oder gleich beide wegen der Zustände verwünschen. „Es ist Wahnsinn, wieviel Zeit Pendler auf diesen Wegen liegen lassen“.

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Das Problem ist längst in der öffentlichen Diskussion angekommen. Es kursieren verschiedene Gedankenspiele, wie Abhilfe zu schaffen sei. Die Grünen im Regionalverband etwa wünschen sich eine frühzeitige Eröffnung des neuen Fußgängertunnels von der S-Bahn zu den Gleisen des Tiefbahnhofs, an dessen Ende eine Treppe den Höhenunterschied zu den Kopfbahnhofgleisen überwinden könnte. Der Stuttgarter OB Frank Nopper plädiert für einen Weg durch den Bonatzbau und dann über das Dach der neuen Bahnsteighalle. Und Hans-Jörg Jäkel von den projektkritischen Ingenieuren 22 schlägt eine Variante vor, die die Verteilerstege im Tiefbahnhof nutzt.

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Klarheit, wie es mit den Wegen weitergeht - oder welche Pläne die Deutsche Bahn hegt -, könnte es Ende der Woche geben, wenn der Lenkungskreis von Stuttgart21 am Stuttgarter Flughafen tagt. Hinterher wollen Bahnchefin Evelyn Palla, Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne), Regionalpräsident Rainer Wieland und OB Frank Nopper erklären, wie es nach der abermaligen Verschiebung der S-21-Eröffnung, die nach Informationen unserer Redaktion nicht vor Ende 2031 erfolgen kann, weitergehen soll.

Bis dahin sollten sich die ausdauernden Protestierer von den Strapazen ihrer Aktion wieder erholt haben.

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