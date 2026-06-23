Stuttgart21 Protest mit Ausdauer: 24 Stunden Fernwanderweg am HBF – am Stück
Die langen Wege am Stuttgarter Hauptbahnhof sind ein Ärgernis. S-21-Kritiker haben in einer außergewöhnlichen Aktion auf den Missstand aufmerksam gemacht.
Die langen Wege am Stuttgarter Hauptbahnhof sind ein Ärgernis. S-21-Kritiker haben in einer außergewöhnlichen Aktion auf den Missstand aufmerksam gemacht.
Für ausgedehnte Touren im Talkessel ist es eigentlich viel zu heiß: doch die Hitzewelle hat Stuttgart-21-Gegner nicht von einer gewagten Idee abgebracht. Seit dem Ende der Montagsdemo laufen sie in wechselnder Besetzung Runde um Runde vom Arnulf-Klett-Platz zu den Gleisen und wieder zurück und nutzen dabei die als „Fernwanderweg“ berüchtigt gewordenen Pfade, die den Reisenden am Hauptbahnhof zugemutet werden. Das Ziel: am Dienstag um 19 Uhr die 24-Stunden-Tortur zu beenden und dabei auf die Missstände hinweisen.