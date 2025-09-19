S-Bahnstation Mittnachtstraße: Region wirbt für neuen Umsteigebahnhof der S-Bahn in Stuttgart

 
  2. Stuttgart

  4. Region wirbt für neuen Umsteigebahnhof der S-Bahn in Stuttgart

Noch fährt nur der Bagger auf den Schienen: der neue S-Bahnhalt an der Mittnachtstraße geht frühestens Mitte 2027 in Betrieb. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die neue S-Bahnstation Mittnachtstraße am Rand der Stuttgarter Innenstadt soll Pendlern Vorteile bringen – doch in Betrieb geht sie erst Mitte 2027.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Weil die Deutsche Bahn ihren Inbetriebnahmezeitplan für Stuttgart 21 vor gut zwei Monaten nochmals über den Haufen geworfen hat, müssen sich auch die Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn länger als gedacht gedulden, ehe sie den neuen S-Bahnhalt Mittnachtstraße nutzen können. Nach derzeit von der Bahn vorausgesagten Terminplan, sollen Mitte 2027 die ersten S-Bahnen an der neuen zentralen Umsteigestation Halt machen. Vom Stand der Arbeiten hat sich nun Alexander Lahl, Direktor des für den S-Bahnverkehrs zuständigen Regionalverbands ein Bild gemacht.

 

Noch fehlt es an der Einrichtung auf dem Bahnsteig

Erste Fahrten auf den Gleisen finden schon statt – allerdings nur mit Bauzügen die Material bringen. Beim Besuch von Alexander Lahl ist es ein Bagger, der auf den Schienen unterwegs ist. Die Zeit der ganz großen Baumaßnahmen ist vorbei. Das Dach über dem mehr als 200 Meter langen Bahnsteig, der in einem Trog tief unter der Geländeoberfläche liegt, steht bereits. An den beiden Ausgängen – einer auf Höhe der namensgebenden Mittnachtstraße, einer weiter südlich in der Nähe des ehemaligen Ufa-Palasts, fehlen noch Rolltreppen und Aufzüge. Was noch fehlt, ist die Möblierung mit Sitzgelegenheiten, Mülleimern und Anzeigetafeln, denen die Zugfolge oder womöglich eine Verspätung der nächsten Bahn zu entnehmen ist.

