Unbeschwert feiern und gleichzeitig Sichtbarkeit und Aufklärung schaffen: Im Wasenwirt kam die queere Community am Donnerstag auf der Empore zusammen – inklusive ernster Botschaft.
24.04.2026 - 09:30 Uhr
Für Stuttgarts queere Community ist der Cannstatter Wasen eigentlich nicht unbedingt die erste Anlaufstelle, wenn es um unbeschwertes und offenes Feiern geht. „Obwohl die Gesellschaft mittlerweile sehr aufgeklärt ist, bekommt man schon immer mal wieder den einen oder anderen komischen Blick ab – gerade, wenn die Leute betrunken sind“, sagt Till Scheurle von der Gruppe Stuttgarter Bären. Dem wollen er und andere Stuttgarter Veranstalter entgegenwirken.