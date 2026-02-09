Stuttgarter Geschäftsführer geht Goldener Handschlag: Mehrere Jahresgehälter für Abgang des SWSG-Technikchefs
10.02.2026 - 06:00 Uhr
Die Stuttgart Wohnungs- und Städtebaugesellschaft SWSG ist trotz der Baukrise auf Wachstumskurs. Um bis Ende 2027 rund 1890 Neubauwohnungen fertigzustellen und 1993 Wohnungen zu modernisieren, hat die SWSG von der Stadt 200 Millionen Euro erhalten. Mit der Rekordzahl von 20.093 eigenen Mietwohnungen habe man Ende 2024 ein ambitioniertes Ziel erreicht, heißt es auf der Homepage.