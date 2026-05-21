Stuttgarter Haushalt Aufsicht setzt Stuttgart Grenze bei Verschuldung
Das Regierungspräsidium wird den Doppelhaushalt 2026/2027 der Landeshauptstadt trotz Rekordverschuldung genehmigen. Die Prüfer verknüpfen dies aber mit einer eindeutigen Warnung.
Das Regierungspräsidium wird den Doppelhaushalt 2026/2027 der Landeshauptstadt trotz Rekordverschuldung genehmigen. Die Prüfer verknüpfen dies aber mit einer eindeutigen Warnung.
Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) wird den Doppelhaushalt der Landeshauptstadt für 2026 und 2027 genehmigen. Dem Vernehmen nach hat Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) von der Aufsichtsbehörde inzwischen eine vorläufige Genehmigung erhalten. Sie enthält allerdings eine deutliche Warnung.