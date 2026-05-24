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Stuttgarter Hip-Hop-Jubiläum Warum bald niemand mehr 0711 wählt

Stuttgarter Hip-Hop-Jubiläum: Warum bald niemand mehr 0711 wählt
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Wählt die deutsche Hip-Hop-Legende Jan Delay beim Telefonieren nun die 0711 oder eher die 0171? Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Dass eine vierstellige Vorwahl eine solche Symbolkraft erlangt, ist eine große Leistung. Aber leider verblasst der Glanz langsam aber sicher. Junge Leute wählen andere Nummern.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Aus gegebenem Anlass fragte ich kürzlich meinen Sohn: „Was verbindest du eigentlich mit 0711?“ Seinen Geburtstag, antwortete er dann, der ist im Juli 2011, und seine Startnummer beim Motocross. Auf seinem Motorrad klebt 711 – und obwohl die 0 fehlt, denke ich bei der Zahlenkombination mehr an Stuttgart als an seinen Geburtstag. Der Hip-Hop hat schon Großes geleistet, allein weil er einer Festnetzvorwahl eine solche Symbolkraft verliehen hat. Meine Vorwahl fünfstellig und unser Autokennzeichen hatte auch zwei Buchstaben. Ich wohnte damals in Waiblingen: Groß war immer der Neid auf die Fellbacher Nachbarn, die sich wenigstens telefonisch der Großstadt zuordnen konnten.

 

Neuer Respekt für das spießige Stuttgart

Man musste nicht mal mittendrin gewesen sein im Mutterstadt-Hype, um den neuen Respekt für das bis dato als spießig geltende Stuttgart zu spüren. DJ Emilio soll der Erste gewesen sein, der „0711“ in einem Song benutzte, Sprayer verwendeten die Vorwahl als Tag unter ihre Graffiti. Im 0711 Club tanzten dann gefühlt alle, die Massiven Töne verkündeten den neuen Lokalpatriotismus: „Fühlt den Pulsschlag, wie am Geburtstag, Stuttgart Urknall 0711, das ist die Durchwahl. Nicht per Zufall liegen im Kessel meine Wurzeln“, lauteten ihre Lyrics. Was für ein heimeliges Gefühl die Vorwahl nach wie vor auslöst, besang Cro 2017 im Lied 0711, obwohl die Zahlenkombination nicht darin vorkommt: „Ich liege im Bett, es ist sieben Uhr elf, Die Sonne färbt alles von lila zu gelb, Als hätt’ ich Frieden bestellt, In diesen Momenten, da lieb’ ich die Welt.“

Auch München hatte einen großen Telefonnummer-Moment, als die Spider-Murphy-Gang 1981 den Skandal im Sperrbezirk um ihre Rosi besang. Nur in der Zahlenabfolge 32,16, 8 kam leider 089 nicht vor, und der Bayernpop war weniger nachhaltig als der Schwaben-Hip-Hop. In Hamburg wirbt ein Telefonanbieter mit 040 als „ein Symbol für Hamburgs maritime Wirtschaft, internationales Flair und eine lebendige Kulturszene“, während die Google-Suchmaschine gleichzeitig vor den vielen Betrügern warnt, die die Vorwahl für Scams missbrauchen. Gar nicht cool!

Stuttgart-Fan Cro: „Ich liege im Bett, es ist sieben Uhr elf, “ Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Berliner Rapper haben sich offensichtlich von den Kollegen im Südwesten inspirieren lassen, behaupte ich einfach mal. Schließlich sind alle Stuttgarter Hipster irgendwann dorthin gezogen. Während hierzulande nur Shirts mit 0711-Aufdrucken vor allem als Souvenir von den Zeitzeugen oder Touristen gekauft werden, prangt auf den Fanartikeln von Sido nach wie vor 030 und auch jüngere Generationen wie Brudi030 oder Caney030 integrierten die Vorwahl in ihre Künstlernamen.

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Vermutlich ist die nächste Behauptung, dass es 0711 als einzige vierstellige Vorwahl auf Souvenirs gebracht hat, ebenfalls zu selbstbewusst. Im Online-Shop „Köln ist kool“ finden sich noch zwei Cappuccino-Tassen mit den weißen Zahlen 0221 auf schwarzem Grund – im Sale. Der Laden setzt aktuell lieber auf „Kölsch“ als Aufdruck und Sprüche wie „Es et wie es et“. Man darf sich bei allem Lokalpatriotismus nichts vormachen: Die Stuttgarter Vorwahl wird sich auch nicht ewig halten. Heutzutage tippt man die Zahlenkombination nur noch ein, wenn man ein Amt anruft, die Volkshochschule oder eine Arztpraxis. Da kommen keine kuscheligen Kesselvibes auf. „Hast du eigentlich jemals 0711 gewählt?“, frage ich meinen Sohn aus gegebenem Anlass. „Die wähle ich doch immer, wenn ich dich anrufe“, antwortet der 14-Jährige. Naja, nicht ganz: Meine Nummer beginnt mit 0171.

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