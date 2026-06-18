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Stuttgarter Klinik zahlungsunfähig Landkreistag rechnet schon mit den nächsten Insolvenzen

Stuttgarter Klinik zahlungsunfähig: Landkreistag rechnet schon mit den nächsten Insolvenzen
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Das Marienhospital in Stuttgart ist eines der größten Krankenhäuser der Stadt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt Foto: Christoph Schmidt

Das Marienhospital könnte erst der Anfang einer langen Reihe sein. Landkreistagspräsident Achim Brötel sieht schon das nächste Haus in Gefahr.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Nach der Insolvenz des Marienhospitals dürften die nächsten Hiobsbotschaften nach der Einschätzung von Landkreistagspräsident Achim Brötel (CDU) auch von kommunalen Krankenhäusern nicht lange auf sich warten lassen. „Mir ist mindestens ein kommunales Krankenhaus in Baden-Württemberg bekannt, das einen Insolvenzantrag vorbereitet“, sagte Brötel unserer Redaktion. Um welches Haus oder welchen Landkreis es sich konkret handelt, wollte er nicht sagen. Es sei klar, dass wirtschaftsstarke Landkreise ihre Krankenhäuser im Zweifel länger halten könnten.

 

Stuttgarter Marienhospital insolvent

Der Träger des Stuttgarter Marienhospitals, die Vinzenz von Paul Kliniken, hatte am Mittwoch bekannt gemacht, dass er einen Antrag auf eine Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt hat. Der Klinikbetrieb soll uneingeschränkt weiterlaufen. Brötel, aber auch Landesgesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) und der Vorsitzende der baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Heiner Scheffold, sehen sich in ihren Befürchtungen bestätigt.

„Die Kliniken im Land stehen aufgrund steigender Kosten und drastischer Defizite schon lange unter immensem finanziellem Druck“, sagte Scheffold (parteilos), der gleichzeitig Landrat im Alb-Donau-Kreis ist, unserer Zeitung. „Besonders bedroht sind freigemeinnützige und private Kliniken, die von ihren Trägern oft keine Zuschüsse erhalten.“ Öffentliche Träger wie Städte und Landkreise glichen die Klinikdefizite jährlich mit hohen dreistelligen Millionenbeträgen aus dem kommunalen Haushalt aus – als Ausfallbürgen für den Bund. Das gehe zu Lasten von ÖPNV, Schulen und sozialen Leistungen.

„Ohne diese Ausgleiche hätten wir heute schon flächendeckend Klinikinsolvenzen“, sagte Scheffold weiter. Doch auch für die Kommunen werde es zunehmend schwieriger bis unmöglich, die Finanzlücken aus eigener Tasche zu schließen. „Dass der Bund bis heute keine Rahmenbedingungen für einen nachhaltig wirtschaftlich tragfähigen Klinikbetrieb schafft, ist ein Armutszeugnis.“

Hildenbrand warnt vor Warkens Reform

Landesgesundheitsminister Hildenbrand hatte in den vergangenen Wochen immer wieder davor gewarnt, die geplante Gesundheitsreform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gefährde die finanzielle Stabilität der Krankenhäuser im Land weiter. Im Bundesrat etwa kritisierte er vergangenen Freitag, der Bund werde seiner Finanzierungsverantwortung nicht gerecht, und warnte: „Sparmaßnahmen dürfen nicht die Versorgungssicherheit gefährden.“ Auch das Sozialministerium erwartet weitere Insolvenzen. Selbst versorgungsrelevante Häuser könnten zukünftig von dieser Entwicklung betroffen sein, teilte ein Sprecher mit.

Zwar hat Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich nach Reformen unter Hildenbrands Vorgänger Manfred Lucha (Grüne) bereits die niedrigste Bettenzahl je Einwohner und die effizientesten Kostenstrukturen, trotzdem weisen die Krankenhäuser im Land die höchsten Defizite aus. Scheffold begründete das zuletzt mit hohen Personalkosten im Südwesten. Pro Behandlungsfall gebe es aber bundesweit annähernd gleich viel Geld. Und warnte: Wenn die Gesundheitsreform wie geplant in Kraft trete, dürften sich die Defizite der baden-württembergischen Krankenhäuser 2027 nahezu verdoppeln auf 1,7 Milliarden Euro.

Landkreistagspräsident Brötel ergänzte: Im Herbst liefen die Soforthilfen des Bundes aus, kurz darauf drohten dann die Belastungen durch Sparvorgaben aus der Reform. „Wir kriegen die Hilfe genommen und zusätzliche Belastungen“, sagte Brötel. „Die Lage wird sich dramatisch verschärfen.“

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