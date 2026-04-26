Stuttgarter Sommergastro: Skybeach in die Saison gestartet – mit funktionierenden Aufzügen

Direkt vom Bahnhof kommen die zwei Herren, ihr erster Stop in der Stadt: der Skybeach. Zwei Spritz bestellen sie sich am frühen Abend. „Hier fühlt es sich an wie Urlaub“, sagt einer. Rund 100 Tonnen feinen, hellen Sand hat Lothar Müller wieder auf der Parkfläche verteilt, fast 30 Palmen stellte er auf, Dutzende Liegestühle und die Himmelbetten mit den weißen, im Wind flatternden Stoffdächern, die reserviert werden können. Es ist seine 22. Saison auf dem obersten Stockwerk des Kaufhof-Parkhauses, 25 Meter über der Königstraße. Neue Drinks hat der Skybeach-Betreiber auf der Karte, darunter viele Spritzvarianten und italienische Aperitifs wie Negroni. Aber für gesundheitsbewusste Gäste hat er ebenfalls etwas Neues im Programm.

Zwei Sommer mit defekten Aufzügen Die vergangenen zwei Sommer mussten die Besucher der Dachterrasse schließlich fit sein: Immer wieder fielen die Aufzüge am Parkhaus aus. Während der Europameisterschaft 2024 sei kein einziger gelaufen, berichtet Lothar Müller, 2025 ging wieder „lange Phasen nichts“. Nur weil das Lokal schon seit mehr als 20 Jahren existiere und deshalb beim Stammpublikum und den Touristen einen hohen Bekanntheitsgrad habe, konnte er die Ausfälle überbrücken. Den Plan, im Winter zu öffnen, strich er allerdings. Zum Saisonstart ist aktuell ein Aufzug in Betrieb, beim zweiten fehlt noch eine Sonderanfertigung um ihn zum Laufen zu bringen.

Seit 22 Jahren betreibt Lothar den Skybeach über den Dächern von Stuttgart. Foto: Ferdinando Iannone

Für den Fall der Fälle: rechts neben den Aufzügen befindet sich das Treppenhaus. Wer die acht Stockwerke zu Fuß hoch geht, könnte sich anschließend noch einen Collagen-Shot für zwei Euro gönnen. „Das gibt es in New York und Kapstadt, in Stuttgart hat es noch keiner“, erklärt Lothar Müller. Gegen Falten soll der Wirkstoff gut sein und für den Knochenaufbau. Der Barbetreiber schwört selbst darauf. Etwas Gutes tun können sich die Gäste außerdem mit seiner Limonade Green Nature (4,90 Euro), in der neben MInze Cholrophyll beinhaltet „zum antooxidativem Schutz und der Entgiftung“. Der Bestseller über den Dächern der Innenstadt ist die Sky Beach Limo mit Minze, Ingwer, Limetten und Holunderblütensirup. Zu essen gibt es nach wie vor Flammkuchen.

Täglich von mittags bis 22 oder 23 Uhr hat der Skybeach geöffnet – so lange das Wetter mitspielt. In der Suchmaschine Google aktualisiert Lothar Müller immer die Zeiten. Denn wenn es regnet, will keiner in die Strandbar – ob die Aufzüge nun laufen oder nicht.