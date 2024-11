OB Nopper befeuert mit seinem missglückten Interview die Diskussion über die Bürgerservices. Unsere Datenauswertung zeigt den Andrang in den Bürgerbüros – und legt erstmals offen, wie viele Menschen mit Termin aufs Amt kommen.

Simon Koenigsdorff 08.11.2024 - 06:00 Uhr

Die SWR-Doku „Amt am Limit“ ist wegen OB Frank Noppers (CDU) abgebrochenem Interview in aller Munde. Doch die Stuttgarter Stadtverwaltung tritt dort nicht nur in Gestalt des verärgerten Chefs auf – das Filmteam traf auch drei Bürgerbüro-Mitarbeiterinnen der Landeshauptstadt, begleitete ihren (stressigen) Arbeitsalltag und fragte, wie es inzwischen in den Büros angesichts knappen Personals und langer Schlangen läuft. Eine Datenauswertung unserer Redaktion gibt erstmals Einblicke, wie oft online gebuchte Termine in den Bürgerbüros aufgerufen werden – und ob der Andrang weiter so groß ist wie im vergangenen Jahr.