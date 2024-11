Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt wird auch dieses Jahr kein „Teuermarkt“. Der Appell an die Beschicker ist angekommen: Der Glühwein ist an den meisten Ständen für vier Euro zu haben. Ein paar Ausreißer gibt es – nach oben und nach unten.

Kathrin Haasis 21.11.2024 - 16:36 Uhr

Bereits eine Woche vor dem Start hat Andreas Zinnecker mit dem Aufbau begonnen: Auf 30 Lastwagen bringt er seine Weihnachtspyramide nach Stuttgart. Mit einer Höhe von 27 Meter steht sie ihm Buch der Rekorde. Beim Glühweinpreis bleibt der Schausteller dagegen bodenständig und auf Vorjahresniveau. Vier Euro kostet der Becher an seinem Stand direkt am Eingang zum Weihnachtsmarkt, der am Mittwoch, 27. November, eröffnet wird. Damit erfüllt Andreas Zinnecker den Wunsch der städtischen Veranstaltungsgesellschaft In.stuttgart. Auch Marc Schmidt hat mit vier Euro für 0,2 Liter heißen Wein den gleichen Preis wie 2023 beibehalten. „Meinem Gefühl nach müssen die Menschen sparen“, sagt der Beschicker mit dem Stand auf dem Marktplatz. Aber es gibt auch Ausreißer – nach oben und nach unten.