Ohne Sorge auf den Weihnachtsmarkt? Innenminister Thomas Strobl und Oberbürgermeister Frank Nopper zeigen bei einem Rundgang, welche Maßnahmen einen sicheren Besuch ermöglichen sollen.
27.11.2025 - 18:21 Uhr
„Es wird alles dafür getan, dass Weihnachtsmärkte sicher sind“, verspricht Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit Blick auf die Advents- und Weihnachtsmarktzeit. Am Mittwoch eröffnete der Weihnachtsmarkt in Stuttgart, Besuchende sollen sich sicher fühlen und die besinnliche Zeit unbeschwert genießen können.