Der Bezirksbeirat Mitte fordert nach Ablauf des Dreijahresvertrages im Dezember eine neue Nutzung für den Karlsplatz und verlangt ab sofort kürzere Betriebszeiten.

Jörg Nauke 05.11.2024 - 06:00 Uhr

Der Winterhütte auf dem Stuttgarter Karlsplatz, in der vom 15. November bis Silvester bis in die Nacht hinein Party gefeiert wird, droht das Aus. Der Bezirksbeirat Mitte hat am Montagabend einmal mehr wegen langer Öffnungszeiten, Lärmemissionen und der Konkurrenz zu den etablierten Gastro-Betrieben Kritik am feucht-fröhlichen Betrieb in dem temporär aufgestellten Holzgebäude geübt, wo es nach eigenen Angaben „die perfekte Mischung aus Luxus, Charme, Gemütlichkeit und Extravaganz“ gibt. Das neu zusammengestellte Gremium hat mit der öko-sozialen Mehrheit dem Vermieter des Platzes, der Märkte Stuttgart GmbH in Person von Geschäftsführer Thomas Lehmann, nahe gelegt, den nach seiner Aussage nur auf drei Jahre angelegten Mietvertrag für die Fläche nicht zu verlängern und sich stattdessen eine verträglichere Bespielung des historischen Platzes einfallen zu lassen.