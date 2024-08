Das Weindorf in Stuttgart hat zwar eine lange Tradition – aber eingefahren ist es nicht: Dieses Jahr feiern wieder zwei Lokale aus der Stadt mit einer Laube Premiere. Die Weinbar Sitt und die Spelunkerei sind erstmals dabei.

Kathrin Haasis 22.08.2024 - 17:31 Uhr

Das Stuttgarter Weindorf zieht eine neue Generation von Gastronomen an: Die Weinbar Sitt hat sich bei der traditionsreichen Veranstaltung eine Laube gesichert, außerdem tischt das Wangener Lokal Spelunke erstmals dort auf. Vor zwei Jahren hatten das Gasthaus Bären mit seinen schwäbischen Tapas, das Frühstückscafé Fritz vom Edelhotel Emilu sowie die Weinhandlung Wein-Moment Premiere in der Innenstadt gefeiert. „Das Weindorf in Stuttgart ist eine Institution“, erklärt Pablo Dahl von der Weinbar Sitt den Schritt, „wir wollen unser Konzept einem breiterem Publikum bekannt machen.“ Das Fest wird am Mittwoch, 28. August, um 19 Uhr eröffnet und dauert bis Sonntag, 8. September. Mit dem klassischen Slogan „Vierteleschlotza“ macht der 32-jährige Michael Schokatz Werbung für die Spelunke in Laube sieben.