Die Autoindustrie in Not, Stuttgart 21 ein Desaster - acht Partnerorganisationen wollen den Negativtrend in der Region stoppen. Wie kann das gehen?

Alexander Wehrle, der in Bietigheim-Bissingen gebürtige Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, hat etwas zu erzählen, was Seltenheitswert hat in diesen Tagen - nämlich eine echte Erfolgsgeschichte. Sie handelt davon, in welch dramatischer Situation er im März 2022 das Spitzenamt übernommen hat bei seinem Herzensclub: Der VfB schien nach Corona finanziell so gut wie am Ende, stand nur wenig später auch sportlich kurz vor dem Sturz in die zweite Liga, hatte kaum Kredit mehr bei den Fans und lausige Perspektiven. Und heute, nur vier Jahre später?

Region Stuttgart in der Krise

Wer hätte diese Entwicklung für möglich gehalten, in so kurzer Zeit zumal? „Unser Mut zum Risiko hat sich ausgezahlt“, sagte Wehrle dieser Tage beim ersten Zukunftskonvent des Verbands Region Stuttgart - und 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft hingen an seinen Lippen. Das Signal, das bei dem Impuls-Vortrag in den Köpfen der Zuhörerschaft ankam, war deutlich: Krise kann Chance sein, und wer bereit ist, sein Schicksal in die Hand zu nehmen und sich mit Kraft und Kreativität auf neue Wege zu begeben, der kann die eigene Zukunft positiv gestalten.

Kernfrage, also: Kann die Wiederauferstehung des VfB Stuttgart als Sinnbild für eine Region dienen, die sich ganz aktuell in schwierigem wirtschaftlichem Fahrwasser befindet, die eher bangen Blickes nach vorne schaut und bei der negative Schlagzeilen im Moment dominieren?

Bei dem Zukunftskonvent ging und geht es eigentlich gar nicht um den Sport, sondern allgemein um die wirtschaftliche Situation im Ballungsraum am Neckar. Der anhaltende Jobabbau in der Industrie, die gesunkene Wirtschaftskraft, einbrechende Gewebesteuern - die Region stehe ohne Zweifel vor großen Herausforderungen, wie der Initiator der Veranstaltung, Regionaldirektor Alexander Lahl, betonte. Aber sie habe auch enorme Potenziale und verfolge über alle Gewerke hinweg schon jetzt viele positive Ansätze. Diese verstärkt in den Vordergrund zu stellen, neue Allianzen zu schmieden, dazu soll der Zukunftskonvent als neues Dialogforum dienen. Motto: raus aus dem Jammertal, Aufbruchstimmung erzeugen.

VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle verbreitete beim ersten Zukunftskonvent der Region Aufbruchstimmung. Foto: VRS/Franziska Kraufmann

Neben dem Verband Region Stuttgart haben sich im Vorfeld sieben weitere Partnerorganisationen von der Industrie- und Handelskammer über die IG Metall bis zur Hochschul- und Wissenschaftsregion auf einen Schulterschluss verständigt. Wichtige erste Impulse lieferten beim Kick-off-Treffen zwei weitere klug ausgewählte Keynote-Speaker. Zum einen Alexander Brem, an der Universität Stuttgart Direktor und Prorektor für Transfer und Internationales. Er, der vor sieben Jahren aus bayrischen Gefilden ins Ländle kam, legte den Finger in die Wunde. „Man hat es sich bequem gemacht hier in der Region“, sagte er, und beklagte ein „Understatement bis zur Selbstverleugnung“. Er betonte aber auch die großen Chancen in der Region und mahnte, sich auf alte Tugenden zu besinnen: „Net schwätza, schaffa“!

Und zum anderen Adrian Thoma, Managing Director der Innovations-Plattform und Start-up-Factory NXTGN Management GmbH. Er unterstrich, die Region habe eigentlich alles, was es für moderne Start-up-Unternehmen brauche: industrielle Basis, wissenschaftliche Exzellenz, theoretisch auch Kapital. Aber es fehle „die Kraft, die das alles zusammenbringt“, sagte er. Hierfür sei ein klare Strategie mit messbaren Zielen notwendig. „Denn ohne Ziel ist kein Weg der richtige“, so sein Credo.

Kräfte bündeln - so wie es dem VfB gelungen ist

Der Verband Region Stuttgart und seine Partner wollen den nun begonnenen Prozess in den nächsten Monaten fortsetzen. Der Zukunftskonvent ist auf Dauer angelegt, um unterschiedliche Bereiche miteinander ins Gespräch bringen und gemeinsam nach zukunftsträchtigen Lösungen zu suchen. Denn eine Erkenntnis sei immer wieder auch, „dass viele Dinge, von denen es heißt, wir sollten sie haben, schon existieren - nur weiß keiner davon“, wie Hochschullehrer Brem betonte.

Mission bei alledem: mit dem Zukunftskonvent einen Beitrag in der und für die Region Stuttgart zu leisten, die Transformation zu beschleunigen, Gründergeist zu mobilisieren und insgesamt die Standortqualität zu stärken. „Wir müssen“, sagte der Regionalpräsident Rainer Wieland, „die Kräfte bündeln.“ So wie es dem VfB Stuttgart in den vergangenen Jahren erfolgreich gelungen ist.