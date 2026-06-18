Die Autoindustrie in Not, Stuttgart 21 ein Desaster - acht Partnerorganisationen wollen den Negativtrend in der Region stoppen. Wie kann das gehen?
18.06.2026 - 09:26 Uhr
Alexander Wehrle, der in Bietigheim-Bissingen gebürtige Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, hat etwas zu erzählen, was Seltenheitswert hat in diesen Tagen - nämlich eine echte Erfolgsgeschichte. Sie handelt davon, in welch dramatischer Situation er im März 2022 das Spitzenamt übernommen hat bei seinem Herzensclub: Der VfB schien nach Corona finanziell so gut wie am Ende, stand nur wenig später auch sportlich kurz vor dem Sturz in die zweite Liga, hatte kaum Kredit mehr bei den Fans und lausige Perspektiven. Und heute, nur vier Jahre später?