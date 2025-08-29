Stuttgarts Traditionsfest Zwischen den Viertele auf dem Weindorf liegen Welten
Das teuerste Viertele kostet fast vier Mal so viel wie das günstigste. Ist der Riesling für 22 Euro seinen Preis wert? Das sagt unsere Weinexpertin Kathrin Haasis.
Wo der Rostbraten bis zu 85 Euro kostet, wird der Wein auch nicht billig sein: Das Stuttgarter Weindorf ist mal wieder wegen seiner Preise in die Kritik geraten. Und tatsächlich liegen auch zwischen den Viertele Welten. Welche Laube hat das günstigste im Angebot und wo kostet ein Glas Wein am meisten? Eine Preisanalyse gibt Auskunft. Nach einem kurzen Rundgang scheint die Recherche schnell ans Ziel geführt zu haben: Das Weinfactum Cannstatt schlägt mit 19 Euro für ein Viertele an seiner Laube auf dem Schillerplatz scheinbar dem Fass den Boden aus. Aber tatsächlich ist es ein Schnäppchen! Überhaupt zeigt eine Analyse aller Weinkarten, dass der Weingenuss auf dem Weindorf tendenziell günstiger als im Restaurant ist – jedenfalls nach meinem jüngsten Besuch einer Pizzeria geurteilt, wo für 0,2 Liter eines unbestimmten Weins 7,50 Euro verlangt wurden. Beim Weindorf geht es nicht nur preiswerter, sondern auch nachhaltiger mit Tropfen aus der Region.