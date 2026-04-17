Südwest-Linke im Bundestag Ein Viertel der Abstimmungen verpassen? So geht es einfach nicht
Die Linken-Abgeordneten im Bundestag verpassen im Schnitt mehr als jede vierte Abstimmung. Das sendet ein fatales Signal, meint unser Reporter Sascha Maier.
Die Linken-Abgeordneten im Bundestag verpassen im Schnitt mehr als jede vierte Abstimmung. Das sendet ein fatales Signal, meint unser Reporter Sascha Maier.
Mehr als jeder vierte linke Abgeordnete fehlt bei namentlichen Abstimmungen im Bundestag im Schnitt. Das ergab eine Auswertung unserer Zeitung von Fehlzeiten, die den Zeitraum der aktuellen Legislaturperiode seit März 2025 betrachtet hat. Die Baden-Württemberg-Linken sind damit noch seltener als die Linken im Bundesschnitt anwesend, und dabei sind die ohnehin schon die Fraktion mit dem schlechtesten Wert gesamten im Bundestag.
Bislang waberten die Details der geplanten Reform der gesetzlichen Krankenversicherung durch die Luft. Nun liegt der erste Gesetzentwurf vor und ist in die Abstimmung gegangen – mit zahlreichen geplanten Kürzungen.
Vor dem Krieg hatte der Iran große nukleare Ambitionen. Viele Anlagen, viel Knowhow und Materialien sind in den vergangenen Wochen durch die amerikanisch-israelischen Luftangriffe zerstört worden. Wie viel ist aber unklar.
Im Krieg gegen Russland haben sich ukrainische Militär-Roboter bereits bewährt. Noch werden sie von menschlichen Soldaten gesteuert. Kommen als nächstes Maschinen, die eigenständig töten? Wissenschaftler warnen davor, dass die technische Entwicklung geraten könnte.