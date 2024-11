Seit gut fünf Monaten gibt es den Superblock an der Augustenstraße in Stuttgart-West. Nachdem die CDU die Evaluation dazu in Zweifel gestellt hatte, äußert sich nun die Stadt dazu – mit sehr deutlichen Worten.

Julia Bosch 20.11.2024 - 06:00 Uhr

Dass sich ein bei der Stadt Stuttgart angestellter Abteilungsleiter so äußert, ist selten: „Das formulierte Misstrauen fanden wir irritierend, und es hat uns auch geärgert“, sagte Stephan Oehler, der Leiter der Abteilung Verkehrsplanung und Stadtgestaltung im Stadtplanungsamt, am Dienstag in einer öffentlichen Sitzung zu den Stadträten der CDU. Die Christdemokraten hatten zuvor in einem Antrag Zweifel an der Evaluation des Superblocks formuliert.