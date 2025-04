Der 1. Mai wird auch „Tag der Arbeit“ genannt. Dann müssen die meisten nicht arbeiten, und die meisten Geschäfte bleiben geschlossen. Aber ist das auch in jedem Bundesland so? Und wie sieht es in Deutschlands Nachbarländern aus?

Der 1. Mai – also der „Tag der Arbeit“, auch Maifeiertag genannt – wird in vielen Ländern weltweit gefeiert. Ursprünglich war der Tag eng mit dem Kampf für Arbeiterrechte verbunden, allerdings hat sich seine Bedeutung im Laufe der Jahre vielfach gewandelt.

Heute ist der 1. Mai in Deutschland ein Feiertag und wird oft genutzt, um mit der Familie Ausflüge zu machen oder politischen Kundgebungen zu feiern. Passend also, dass es an diesem Donnerstag, dem 1. Mai 2025, in weiten Teilen Deutschlands schönstes Sonnenwetter mit sommerlichen Temperaturen geben soll. Aber ist der „Tag der Arbeit“ in jedem Bundesland ein Feiertag?

1. Mai ist ein gesetzlicher Feiertag

Hierzulande ist der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag. Das heißt, die Arbeit ruht für viele Beschäftigte in allen 16 deutschen Bundesländern. Auch haben die meisten Geschäfte geschlossen.

Damit ist der Tag einer von neun Feiertagen, die in allen Bundesländern einheitlich geregelt sind:

Neujahrstag (1. Januar)

Karfreitag

Ostermontag

Christi Himmelfahrt

Pfingstmontag

1. Mai

Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober)

1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember)

2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember)

Neben den bundesweiten Feiertagen gibt es für verschiedene Bundesländer weitere Feiertage. Auch gibt es noch solche Feiertage, die es nur in einzelnen Bundesländern gibt. Beispiele sind etwa Heilige Drei Könige, Mariä Himmelfahrt, Reformationstag oder Allerheiligen.

Ist der 1. Mai auch in Deutschlands Nachbarländern ein Feiertag?

Abgesehen von Deutschland wird auch in anderen Ländern der „Tag der Arbeit“ gefeiert – von Argentinien bis Zimbabwe oder der Türkei bis Tansania. Während sich in Europa der 1. Mai als Datum durchgesetzt hat, wird der „Labour Day“ in den USA im September gefeiert. In anderen Ländern wie Australien, Kanada oder Neuseeland wiederum an anderen Tagen. In vielen Ländern ist der Tag ein gesetzlicher oder zumindest regionaler Feiertag.

Ein gesetzicher Feiertag ist der 1. Mai er etwa in folgenden Nachbarländern von Deutschland:

Lichtenstein

Luxemburg

Österreich

Belgien

Frankreich

Polen (heißt hier Nationalfeiertag, wir aber gewöhnlich "Tag der Arbeit" genannt)

Tschechien

In der Schweiz hingegen ist der 1. Mai nur in einigen Teilen ein freier Tag. Die Entscheidung über Feiertage liegt nämich bei den einzelnen Kantonen. In den Niederlanden hingegen ist der 1. Mai generell kein Feiertag - obwohl es auch hier den sogenannten „Dag van de Arbeid“ (Tag der Arbeit) gibt. Heißt: Wer am 1. Mai eine Einkaufstour nach Holland machen will, kann das tun. Es empfiehlt sich allerdings, die Öffnunszeiten von Outlets und Co. zu checken. Gleiches gilt für Dänemark, auch hier ist der 1. Mai (“arbejdernes internationale kampdag”) kein offizieller Feiertag. Dennoch ist er für viele Dänen traditionell arbeitsfrei.

Warum der 1. Mai ein Feiertag ist und welche Bräuche und Traditionen es an diesem Tag gibt, haben wir hier zusammengefasst: Tag der Arbeit – Warum ist der 1. Mai ein Feiertag?