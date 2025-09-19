Diese Boxen helfen, das Klima zu retten: Mit Containern werden Schiene und Straße perfekt kombiniert. Zum Tag der Schiene zeigt das Umschlagterminal, warum das nicht einfach ist.
19.09.2025 - 08:36 Uhr
Von der Krankabine in zehn Metern Höhe aus gesehen, füllen braune, orangene, grüne, gelbe und pinkfarbene Blechkisten das ganze Blickfeld. Direkt unter dem Portalkran liegen die Gleise mit langen Reihen bunt beladener Waggons, daneben lagern weitere Container. Rechts im Hintergrund sieht man Leercontainer, die wie Legosteine bis zu acht Etagen übereinander gestapelt sind.